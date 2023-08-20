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Россияне изменили количество кораблей в Черном море: сколько ракетоносителей

20 августа 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне сменили количество кораблей в Черном море
Подводный ракетоноситель РФ. Фото: Силы обороны юга
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Российский флот постоянно проводит ротацию в Черном море, только сегодня количество кораблей возле украинского побережья изменилось в третий раз. В море присутствует ракетоноситель, поэтому угроза удара остается высокой.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море — 7 вражеских кораблей, среди которых один подводный ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на борту;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей, из них 2 — носители крылатых ракет "Калибр", общий залп — до 24 ракет.

"Уровень ракетной угрозы остается высоким. При сигналах воздушной тревоги действуем оперативно и сосредоточенно, собственной безопасностью не пренебрегаем", — говорится в сообщении военных.

Оперативная ситуация на фронте

В зоне ответственности сил обороны юга Украины оперативная обстановка остается стабильно напряженной. Пока идет контрбатарейная борьба, враг продолжает маневры силами и средствами, но формирование наступательных группировок не выявлено.

За прошедшие сутки усилено огненное давление на Очаковском направлении — по акватории Днепро-Бугского лимана и побережью общины враг бил 7 раз.

Напомним, россияне начали осторожно вести себя в море, опасаясь новых атак надводных дронов на свой флот. Это ведь может существенно ударить по всей обороноспособности оккупантов на юге.

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