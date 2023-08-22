В Черном море 10 кораблей РФ: сколько снаряжено "Калибров"

Военный корабль. Фото: google

В Черном море увеличилось количество ракетоносителей. Уровень ракетной опасности военные оценивают как очень высокий.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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На боевом дежурстве в Черном море 10 кораблей, среди них 3 ракетоносителя: 2 надводных и подводный. Общий залп может достигать 20 "Калибров".

"В зоне ответственности Сил обороны юга ситуация стабильно напряженная. Уровень ракетной опасности очень высок, поэтому не игнорируйте сигналы тревоги и оперативно переходите к укрытию", — говорится в сообщении.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины вывели из строя пять находившихся в Черноморском флоте крупных десантных кораблей РФ. У страны-агрессора нет достаточно возможностей, чтобы их восстановить.