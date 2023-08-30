Враг начал массово использовать средства РЭБ на юге

Комплекс РЭБ "Краснуха-4". Фото: росСМИ

Ночь на 30 августа, в Одессе была под сигналы воздушной тревоги, также раздавались взрывы. Однако попаданий и повреждений в городе нет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"У нас без попадания. Хочу поблагодарить силы ПВО, Вооруженные силы за то, что удержали эту ночь и украинское солнце взошло над черноморским побережьем", — сказал Братчук.

Отдельно представитель УГА отметил, что в последнее время во время своих атак враг активно во время атак использует фальшивые цели и работу РЭБ. Это также может относиться и к "Калибрам", информация о которых появлялась в мониторинговых каналах, однако нужно дождаться более полной информации от военных.

"Воздушные силы сообщили о том, что "Калибрами" враг пытается атаковать прежде всего портовую инфраструктуру на Черном море и собственно оказывать огненное и психологическое давление на население. Однако, к счастью, ему это не удается", — добавил Сергей Братчук.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 29 августа, ВСУ ликвидировали ориентировочно 570 российских оккупантов. Враг продолжает терять танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Напомним, в ночь на 30 августа оккупанты выпустили по Украине 44 воздушных цели, в том числе 28 крылатых ракет и 16 ударных БпЛА. Украинская ПВО уничтожила все ракеты и 15 из 16 дронов.