Ворог почав масово використовувати засоби РЕБ на півдні

Комплекс РЕБ "Краснуха-4". Фото: росЗМІ

Ніч на 30 серпня, в Одесі була під сигнали повітряної тривоги, також лунали вибухи. Проте влучань та пошкоджень у місті немає.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"У нас без влучань. Хочу подякувати силам ППО, Збройним силам за те, що втримали цю ніч і українське сонце зійшло над чорноморським узбережжям", — сказав Братчук.

Окремо речник УДА зазначив, що останнім часом під час своїх атак ворог активно під час атак використовує фальшиві цілі та роботу РЕБ. Це також може стосуватися й "Калібрів", інформація про які з'являлася у моніторингових каналах, проте треба дочекатися більш повної інформації від військових.

"Повітряні сили повідомили про те, що "Калібрами" ворог намагається атакувати перш за все портову інфраструктуру на Чорному морі та власне чинити вогневий та психологічний тиск на населення. Проте, на щастя, йому це не вдається", — додав Сергій Братчук.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 29 серпня, ЗСУ ліквідували орієнтовно 570 російських окупантів. Ворог продовжує втрачати танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня окупанти випустили по Україні 44 повітряні цілі, зокрема 28 крилатих ракет і 16 ударних БпЛА. Українська ППО знищила усі ракети та 15 із 16 дронів.