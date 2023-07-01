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Враг вернулся к атакам управляемыми авиабомбами, — Гуменюк

1 июля 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг вернулся к атакам управляемыми авиабомбами
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Армия-агрессор продолжает обстрелы южных регионов, в частности Одесчины, однако они не столь интенсивны. У врага есть определенные проблемы с обеспечением оружия.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Оккупанты выдерживали определенную паузу, впрочем, тактическая авиация на юге снова активизировалась. Враг также вернулся к атакам ударными беспилотниками типа "Ланцет". А это говорит о том, что у них сложности с работой артиллерии и припасами", — отметила пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк.

Также отметим, что у россиян есть определенный запас ракетного арсенала во временно оккупированном Крыму, а их ракетоносители продолжают выходить на боевые дежурства. Потому угроза ударов остается высокой.

Российские обстрелы Украины в течение июня

В течение июня российские оккупанты не прекращали обстреливать территорию Украины. Украинская противовоздушная оборона сбила 157 ракет и 166 дронов-камикадзе Shahed-136.

За месяц были применены и уничтожены ракеты таких типов:

  • 133/123 - Х-101/555;
  • 21/16 - КРМБ "Калибр";
  • 12/12 - Искандер-М/К;
  • 9/6 - Х-47М2;
  • 18/0 - Х-22.

В течение июня российские оккупанты не снизили интенсивность ракетных ударов по сравнению с маем. К тому же они увеличили использование Х-22.

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