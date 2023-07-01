Враг вернулся к атакам управляемыми авиабомбами

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Армия-агрессор продолжает обстрелы южных регионов, в частности Одесчины, однако они не столь интенсивны. У врага есть определенные проблемы с обеспечением оружия.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

"Оккупанты выдерживали определенную паузу, впрочем, тактическая авиация на юге снова активизировалась. Враг также вернулся к атакам ударными беспилотниками типа "Ланцет". А это говорит о том, что у них сложности с работой артиллерии и припасами", — отметила пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк.

Также отметим, что у россиян есть определенный запас ракетного арсенала во временно оккупированном Крыму, а их ракетоносители продолжают выходить на боевые дежурства. Потому угроза ударов остается высокой.

Российские обстрелы Украины в течение июня

В течение июня российские оккупанты не прекращали обстреливать территорию Украины. Украинская противовоздушная оборона сбила 157 ракет и 166 дронов-камикадзе Shahed-136.

За месяц были применены и уничтожены ракеты таких типов:

133/123 - Х-101/555;

21/16 - КРМБ "Калибр";

12/12 - Искандер-М/К;

9/6 - Х-47М2;

18/0 - Х-22.

В течение июня российские оккупанты не снизили интенсивность ракетных ударов по сравнению с маем. К тому же они увеличили использование Х-22.