Враг вернулся к атакам управляемыми авиабомбами, — Гуменюк
Армия-агрессор продолжает обстрелы южных регионов, в частности Одесчины, однако они не столь интенсивны. У врага есть определенные проблемы с обеспечением оружия.
Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Оккупанты выдерживали определенную паузу, впрочем, тактическая авиация на юге снова активизировалась. Враг также вернулся к атакам ударными беспилотниками типа "Ланцет". А это говорит о том, что у них сложности с работой артиллерии и припасами", — отметила пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк.
Также отметим, что у россиян есть определенный запас ракетного арсенала во временно оккупированном Крыму, а их ракетоносители продолжают выходить на боевые дежурства. Потому угроза ударов остается высокой.
Российские обстрелы Украины в течение июня
В течение июня российские оккупанты не прекращали обстреливать территорию Украины. Украинская противовоздушная оборона сбила 157 ракет и 166 дронов-камикадзе Shahed-136.
За месяц были применены и уничтожены ракеты таких типов:
- 133/123 - Х-101/555;
- 21/16 - КРМБ "Калибр";
- 12/12 - Искандер-М/К;
- 9/6 - Х-47М2;
- 18/0 - Х-22.
В течение июня российские оккупанты не снизили интенсивность ракетных ударов по сравнению с маем. К тому же они увеличили использование Х-22.