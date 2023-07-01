Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворог повернувся до атак керованими авіабомбами, — Гуменюк arrow

Ворог повернувся до атак керованими авіабомбами, — Гуменюк

1 липня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог повернувся до атак керованими авіабомбами
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Армія-агресорка продовжує обстріли південних регіонів, зокрема Одещини, проте вони не такі інтенсивні. Ворог має певні проблеми із забезпеченням зброї.

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

Читайте також:

"Окупанти витримували певну паузу, втім, тактична авіація на півдні знову активізувалася. Ворог також повернувся до атак ударними безпілотниками типу "Ланцет". А це говорить про те, що вони мають складнощі з роботою артилерії та припасами", — зазначила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Також зазначимо, що росіяни мають певний запас ракетного арсеналу в тимчасово окупованому Криму, а їхні ракетоносії продовжують виходити на бойові чергування. Тому загроза ударів залишається високою.

Російські обстріли України протягом червня

Протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. Українська протиповітряна оборона збила 157 ракет і 166 дронів-камікадзе Shahed-136. 

За місяць було застосовано та знищено ракет таких типів:

  • 133/123 — Х-101/555;
  • 21/16 — КРМБ "Калібр";
  • 12/12 — Іскандер-М/К;
  • 9/6 — Х-47М2;
  • 18/0 — Х-22.

Протягом червня російські окупанти не знизили  інтенсивність ракетних ударів порівняно з травнем. До того ж вони збільшили використання Х-22.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Нові комунальні тарифи, ціни на бензин, пенсії і штрафи: що чекає на українців з 1 липня

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз