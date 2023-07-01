Ворог повернувся до атак керованими авіабомбами

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Армія-агресорка продовжує обстріли південних регіонів, зокрема Одещини, проте вони не такі інтенсивні. Ворог має певні проблеми із забезпеченням зброї.

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Окупанти витримували певну паузу, втім, тактична авіація на півдні знову активізувалася. Ворог також повернувся до атак ударними безпілотниками типу "Ланцет". А це говорить про те, що вони мають складнощі з роботою артилерії та припасами", — зазначила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Також зазначимо, що росіяни мають певний запас ракетного арсеналу в тимчасово окупованому Криму, а їхні ракетоносії продовжують виходити на бойові чергування. Тому загроза ударів залишається високою.

Російські обстріли України протягом червня

Протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. Українська протиповітряна оборона збила 157 ракет і 166 дронів-камікадзе Shahed-136.

За місяць було застосовано та знищено ракет таких типів:

133/123 — Х-101/555;

21/16 — КРМБ "Калібр";

12/12 — Іскандер-М/К;

9/6 — Х-47М2;

18/0 — Х-22.

Протягом червня російські окупанти не знизили інтенсивність ракетних ударів порівняно з травнем. До того ж вони збільшили використання Х-22.