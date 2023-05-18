Враг существенно активизировал разведку: Гуменюк об опасениях РФ

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

В ожидании контрнаступления россияне существенно активизировались в разведке. Каждый день украинские бойцы сбивают от 3 до 5 вражеских беспилотников.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"И после того, что вы называете массированными ракетными атаками, и перед этим они очень существенно активизируются. Вообще в ожидании контрнаступления они очень мощно стали вести разведку не только вдоль линии фронта, пытались залетать даже на Николаевскую область вдоль Черноморского побережья и здесь выведать наши направления деятельности. Поэтому мы продолжаем отслеживать их, продолжаем сбивать", — отметила Наталья Гуменюк.

Больше о контрнаступлении

В последнее время Российская Федерация начала совершать более масштабные воздушные атаки на Украину. Тратит для этого множество боеприпасов и использует различные направления для удара. Это все Россия делает для того, чтобы заставить Киев отложить контрнаступление.

Командующий Восточной группировкой войск Генерал-полковник Александр Сырский заявил о проведении контратаки украинскими военными в районе Бахмута. При этом он сравнил "вагнеровцев" с крысами, пытающимися пробраться в Бахмут.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что совсем скоро будут осуществлены первые важные шаги украинского контрнаступления. По его словам, РФ точно это ощутит.