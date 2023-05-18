Ворог суттєво активізував розвідку: Гуменюк про побоювання РФ

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

В очікуванні контрнаступу росіяни суттєво активізувались в розвідці. Щодня українські бійці збивають від 3 до 5 ворожих безпілотників.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Читайте також:

"І після того, що ви називаєте масованими ракетними атаками, і перед цим вони дуже суттєво активізуються. Взагалі в очікуванні контрнаступу вони дуже потужно стали вести розвідку не тільки вздовж лінії фронту, намагались залітати навіть на Миколаївщину вздовж Чорноморського узбережжя і тут вивідати наші напрямки діяльності. Тому ми продовжуємо відстежувати їх, продовжуємо збивати", — зазначила Наталя Гуменюк.

Більше про контрнаступ

Останнім часом Російська Федерація почала здійснювати більш масштабні повітряні атаки на Україну. Витрачає для цього чимало боєприпасів та використовує різні напрямки для удару. Це все Росія робить для того, аби змусити Київ відкласти контрнаступ.

Командувач Східного угрупування військ Генерал-полковник Олександр Сирський заявив про проведення контратаки українськими військовими в районі Бахмута. При цьому він порівняв "вагнерівців" із щурами, які намагаються пробратися до Бахмута.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що зовсім скоро буде здійснено перші важливі кроки українського контрнаступу. За його словами, РФ точно це відчує.