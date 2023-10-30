Враг ударил баллистикой по судоремонтному заводу в Одесской области

Ильичевский судоремонтный завод. Фото: Национальный Промышленный Портал

Сегодня, 30 октября, враг атаковал баллистикой Одессу и область. Известно, что целью оккупантов стал судоремонтный завод.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали наши спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия", — говорится в сообщении главы ОВА.

Что известно о пострадавших

В настоящее время установлено, что пострадали два человека. Мужчину 1961 г.р. и женщину 1966 г.р. в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Утренняя атака на Одесчину

Напомним, в 08:33 Воздушные силы ВСУ предупредили Одесскую область из-за угрозы применения баллистического вооружения. В то же время в городе раздался взрыв. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что был атакован судоремонтный завод под Одессой.

Также мы писали, что ночью 30 октября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Для этого враг использовал ударные беспилотники типа Shahed-136/131.