Ворог вдарив балістикою по судноремонтному заводу на Одещині

Іллічівський судноремонтний завод. Фото: Національний Промисловий Портал

Сьогодні, 30 жовтня, ворог атакував балістикою Одесу та область. Наразі відомо, що ціллю окупантів став судноремонтний завод.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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"Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства", — йдеться у повідомленні голови ОВА.

Що відомо про постраждалих

Наразі встановлено, що постраждали двоє людей. Чоловіка 1961 р.н. та жінку 1966 р.н. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Ранкова атака на Одещину

Нагадаємо, О 08:33 Повітряні сили ЗСУ попередили Одеську область через загрозу застосування балістичного озброєння. В той самий час у місті пролунав вибух. Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що було атаковано судноремонтний завод під Одесою.

Також ми писали, що вночі 30 жовтня російські окупанти вкотре атакували Україну. Для цього ворог використовував ударні безпілотники типу Shahed-136/131.