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Враг взял паузу для подготовки массированных ударов, — Братчук

9 сентября 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг взял паузу для подготовки массированных ударов
Спикер УДА "Юг" Сергей Братчук. Фото: Новости.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После массированных дроновых атак на юг Одесской области оккупанты взяли определенную оперативную паузу для пополнения запасов. Также это может свидетельствовать о подготовке масштабных обстрелов после разведки дислокации украинских сил ПВО.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Враг сделал определенную оперативную паузу. Сейчас возможно готовит очередные дроны-камикадзе к пуску. Как правило, это уже известные локации - Краснодарский край и мыс Чауда во Временно оккупированном Крыму", — сказал спикер УДА.

Ситуация в Черном море

На чередовании в Черном море отсутствуют ракетоносители, а их базирование россияне переместили из Севастопольских бухт на южную часть Крымского полуострова. Это может быть связано с учениями стран НАТО в Черном море, которые начнутся уже в понедельник.

"Российский флот прижимается к северо-восточной части временно оккупированного Крыма. Они создали в Азовском море группировку для того, чтобы остановить наступление украинских военных на юге. А в Черном море они прячут сейчас свои корабли ближе к порту Новороссийска, потому что они не чувствуют себя в безопасности почти ни в одной зоне нашего моря", — добавил Сергей Братчук.

Также спикер УДА считает, что эти учения для нас очень хороший знак. Однако следует наблюдать за реакцией России.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Румынии генералом Даниэлем Петреску. Главной темой диалога стала безопасность портов на Дунае после недельной атаки россиян.

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