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Ворог взяв паузу для підготовки масованих ударів, — Братчук

9 вересня 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог взяв паузу для підготовки масованих ударів
Речник УДА "Південь" Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після масованих дронових атак на південь Одеської області, окупанти взяли певну оперативну паузу для поповнення запасів. Також це може свідчити до підготовки масштабних обстрілів після розвідування дислокації українських сил ППО.

Про це в етері телемарафону  повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Ворог зробив певну оперативну паузу. Зараз можливо готує чергові дрони-камікадзе до пуску. Як правило, це вже відомі локації — Краснодарський край та мис Чауда у Тимчасово окупованому Криму", — сказав речник УДА. 

Ситуація у Чорному морі

Наразі на чергуванні у Чорному морі відсутні ракетоносії, а їхнє базування росіяни перемістили з Севастопольських бухт на південну частину Кримського півострова. Це може бути пов'язано з навчаннями країн НАТО у Чорному морі, які почнуться вже у понеділок. 

"Російський флот тиснеться до північно-східної частини тимчасово окупованого Криму. Вони створили в Азовському морі угруповування для того, щоб спинити наступ українських військових на півдні.  А у Чорному морі вони ховають зараз свої кораблі ближче до порту Новоросійська, бо вони не почувають себе в безпеці майже в жодній зоні нашого моря", — додав Сергій Братчук. 

Також речник УДА вважає, що ці навчання для нас дуже гарний знак. Проте треба спостерігати за реакцією Росії. 

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних Сил Румунії генералом Даніелем Петреску. Головною темою діалогу стала безпека портів на Дунаї після тижневої атаки росіян.

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