Враг взял паузу для сбора информации

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 22 июля, ночь в Одессе и области прошла относительно тихо, но с сигналами воздушной тревоги. Интенсивность ракетных ударов по Украине снизится из-за того, что врагу нужно собрать больше информации, поэтому они в ближайшее время будут использовать разведывательные дроны.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Разведывательные беспилотники, которые активизировались, их стало на два меньше в арсенале врага. Они пытаются собирать информацию, касающуюся, в том числе портовой инфраструктуры, потому что их активность наблюдается в акватории Черного моря в направлении побережья", — объяснила Наталья Гуменюк.

По ее словам, Силы обороны ночью отработали по 3 целям, направленным через Николаевщину в направлении центральных областей. Эта небольшая волна "шахедов" была направлена на разведку реагирования ПВО.

Сколько беспилотников было уничтожено

Российские оккупанты 22 июля атаковали украинские города пятью ударными дронами Shahed-136/131. Однако Силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

Напомним, ранее пресс-секретарь восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, что российские оккупационные войска почти ежедневно используют против Украины беспилотники "Ланцет". Впрочем, ВСУ выработали тактику, как с ними бороться.