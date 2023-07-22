Ворог взяв паузу для збору інформації

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 липня, ніч в Одесі та області пройшла відносно тихо, проте з сигналами повітряної тривоги. Наразі інтенсивність ракетних ударів по Україні знизиться через те, що ворогу потрібно зібрати більше інформації, тому вони найближчим часом використовуватимуть розвідувальні дрони.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Розвідувальні безпілотники, які активізувались, то їх стало на два менше в арсеналі ворога. Вони намагаються збирати інформацію, що стосується, в тому числі портової інфраструктури, тому що їх активність спостерігається в акваторії Чорного моря в напрямку узбережжя", — пояснила Наталя Гуменюк.

За її словами, Сили оборони уночі відпрацювали по 3 цілях, які були спрямовані через Миколаївщину у напрямку центральних областей. Ця невелика хвиля "шахедів" була спрямована на розвідування реагування ППО.

Скільки безпілотників було знищено

Російські окупанти вночі 22 липня атакували українські міста п’ятьма ударними дронами "Shahed-136/131". Проте Сили ППО знищили всі повітряні цілі.

Нагадаємо, раніше речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий розповів, що російські окупаційні війська майже щодня використовують проти України безпілотники "Ланцет". Втім, ЗСУ виробили тактику, як із ними боротися.