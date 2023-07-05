Враг увеличил количество ракетоносителей: сколько снаряжено "Калибров"

Запуск ракет с военного корабля. Фото: google

В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Оккупанты вывели на боевое дежурство два дополнительных ракетоносителя.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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В Черном море 10 вражеских кораблей. Среди них 3 ракетоносителя: 2 надводных и 1 подводный. Общий залп "Калибров" — до 20.

"Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок. На фоне активности вражеской авиации внимание к сигналам воздушной тревоги должно быть максимально. Действия по ним — четкие и оперативные", — говорится в сообщении.

Обычно РФ держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Важно, по состоянию на 5 июля российские оккупанты выпустили крылатые ракеты по Украине стратегическим бомбардировщиком Ту-160. Пуск производился с акватории Каспийского моря.

Отметим, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 5 июля.