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Ворог збільшив кількість ракетоносіїв: скільки споряджено "Калібрів"

5 липня 2023 10:36
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ворог збільшив кількість ракетоносіїв: скільки споряджено "Калібрів"
Запуск ракети з військового корабля. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Окупанти вивели на бойове чергування два додаткових ракетоносії.   

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров. 

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Наразі в Чорному морі 10 ворожих кораблів. Серед низ 3 ракетоносії: 2 надводних та 1 підводний.  Загальний залп "Калібрів" — до 20. 

"Рівень ракетної загрози надзвичайно високий.  На тлі активності ворожої авіації увага до сигналів повітряної тривоги має бути максимальна. Дії за ними — чіткими та оперативними", — йдеться в повідомленні. 

Зазвичай РФ тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою. 

Важливо, станом на тепер, 5 липня, російські окупанти випустили крилаті ракети по Україні стратегічним бомбардувальником Ту-160. Пуск здійснювався з акваторії Каспійського моря.

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 5 липня.

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