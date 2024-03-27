Угроза обстрелов в Одессе: планируют ли одесситы переезд в другой город

Последствия обстрела Одессы 15 марта. Фото: Новини.LIVE

В последние недели Российская Федерация увеличила интенсивность ракетных и дроновых ударов по югу и Одесской области в частности. Все чаще люди задают себе вопрос: стоит оставаться или лучше уехать в более безопасное место. Именно сейчас он стал очень актуальным.

О том, планируют ли одесситы уехать, узнали журналисты Новини.LIVE.

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Одесситы влюблены в свой город и не готовы променять его ни на что. Даже при угрозе обстрелов горожане остаются верны Черному морю, главное — быть вместе с близкими людьми.

"Нет, будем держаться здесь вместе. Нас здесь море успокаивает", — говорит Валерия.

Подруги Валерия и Оксана останутся в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ее поддерживает подруга и уверяет, что в Украине нигде нет безопасного места. Так что переезжать куда-то нет смысла.

"Нет, потому что сейчас в стране нигде не безопасно и нет ни одного места, где можно было бы укрыться в полном объеме", — добавляет Оксана.

Остаться с родными

Часть горожан отмечает, что не собирается уезжать и покидать родных, ведь вместе легче пережить угрозу. Больше всего во время очередных ударов успокаивает поддержка близких.

"Нет, не планирую уезжать. Остаюсь здесь с мужем. О загранице даже и не думала, лучше дома быть", — делится Диана.

Диана не может покинуть мужа. Фото: Новини.LIVE

А вот Светлана задумывается о переезде, но точно ничего не планирует. Женщина говорит, что сначала нужно выбрать безопасный регион, ведь на первом месте стоит жизнь и здоровье ребенка.

"Пока нет, а дальше увидим. Сейчас сидим в Одессе", — добавляет Светлана.

Второй раз бежать от войны

Семья Карины вполне серьезно задумывается над переездом. Они переселенцы из Херсонской области, которым приходится вторично убегать от войны. Женщина говорит, что прежде всего переживает за детей, которые боятся громких взрывов и сигналов тревоги.

"Мы вообще переселенцы, но планируем уехать из Одессы. Действительно, сейчас в других городах стало спокойнее. Особенно в центре страшно находиться с детьми", — с болью подытоживает Карина.

Карина планирует переезд в другой город. Фото: Новини.LIVE

В целом одесситы мужественно готовы к любым атакам, главное — следить за сигналами воздушной тревоги и в случае опасности обязательно пройти в укрытие. В Украине идет война и нужно быть собранными и сплоченными. Только так удастся победить все проблемы.