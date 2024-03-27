Загроза обстрілів в Одесі: чи планують одесити переїзд до іншого міста

Наслідки обстрілу Одеси 15 березня Фото: Новини.LIVE

Протягом останніх тижнів Російська Федерація збільшила інтенсивність ракетних та дронових ударів по півдню та Одеській області зокрема. Дедалі частіше люди ставлять собі питання: варто залишатися чи краще виїхати у більш безпечне місце. Саме зараз воно стало дуже актуальним.

Про те, чи планують одесити виїхати, дізналися журналісти Новини.LIVE.

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Одесити закохані у своє місто та не готові проміняти його ні на що. Навіть під час загрози обстрілів містяни залишаються вірні Чорному морю, головне — бути разом з близькими людьми.

"Ні, будемо триматися тут разом. Нас тут море заспокоює", — каже Валерія.

Подруги Валерія та Оксана залишатимуться в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Її підтримує подруга та запевняє, що в Україні зараз ніде немає безпечного місця. Тож переїжджати кудись немає сенсу.

"Ні, тому що зараз в країні ніде не безпечно і немає жодного місця, де можна було б укритися повністю", — додає Оксана.

Залишитися з рідними

Частина містян наголошує, що не збирається виїжджати та залишати рідних, адже разом легше пережити загрозу. Найбільше під час чергових ударів заспокоює підтримка близьких.

"Ні, не планую виїжджати. Залишатимусь тут із чоловіком. Про закордон навіть і не думала, краще вдома бути", — двлиться Діана.

Діана не може покинути чоловіка. Фото: Новини.LIVE

А от Світлана задумується над переїздом, але точно нічого не планує. Жінка каже, що спочатку треба обрати безпечний регіон, адже на першому місці стоїть життя та здоровʼя дитини.

"Поки що ні, а далі побачимо. Зараз сидимо в Одесі", — додає Світлана.

Вдруге тікати від війни

Родина Каріни цілком серйозно задумується над переїздом. Вони переселенці з Херсонської області, яким доводиться вдруге тікати від війни. Жінка каже, що перш за все переживає за дітей, які бояться гучних вибухів та сигналів тривоги.

"Ми взагалі переселенці, але плануємо виїхати з Одеси. Дійсно, зараз в інших містах стало спокійніше. Особливо у центрі стало страшно перебувати з дітьми", — з болем підсумовує Каріна.

Каріна планує переїзд до іншого міста. Фото: Новини.LIVE

Загалом одесити мужньо готові до будь-яких атак, головне — слідкувати за сигналами повітряної тривоги та у разі небезпеки обовʼязково пройти до укриття. В Україні триває війна і потрібно бути зібраними та згуртованими. Лише так вдасться перемогти усі негаразди.