Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворожі атаки продовжуються — чи планують одесити виїжджати arrow

Ворожі атаки продовжуються — чи планують одесити виїжджати

27 березня 2024 17:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Загроза обстрілів в Одесі: чи планують одесити переїзд до іншого міста
Наслідки обстрілу Одеси 15 березня Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом останніх тижнів Російська Федерація збільшила інтенсивність ракетних та дронових ударів по півдню та Одеській області зокрема. Дедалі частіше люди ставлять собі питання: варто залишатися чи краще виїхати у більш безпечне місце. Саме зараз воно стало дуже актуальним. 

Про те, чи планують одесити виїхати, дізналися журналісти Новини.LIVE.  

Читайте також:

Одеса — місто сили 

Одесити закохані у своє місто та не готові проміняти його ні на що. Навіть під час загрози обстрілів містяни залишаються вірні Чорному морю, головне — бути разом з близькими людьми. 

"Ні, будемо триматися тут разом. Нас тут море заспокоює", — каже Валерія. 

Втеча від війни — як одесити ставляться до частіших ворожих атак - фото 1
Подруги Валерія та Оксана залишатимуться в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Її підтримує подруга та запевняє, що в Україні зараз ніде немає безпечного місця. Тож переїжджати кудись немає сенсу. 

"Ні, тому що зараз в країні ніде не безпечно і немає жодного місця, де можна було б укритися повністю", — додає Оксана. 

Залишитися з рідними

Частина містян наголошує, що не збирається виїжджати та залишати рідних, адже разом легше пережити загрозу. Найбільше під час чергових ударів заспокоює підтримка близьких. 

"Ні, не планую виїжджати. Залишатимусь тут із чоловіком. Про закордон навіть і не думала, краще вдома бути", — двлиться Діана. 

Втеча від війни — як одесити ставляться до частіших ворожих атак - фото 2
Діана не може покинути чоловіка. Фото: Новини.LIVE

А от Світлана задумується над переїздом, але точно нічого не планує. Жінка каже, що спочатку треба обрати безпечний регіон, адже на першому місці стоїть життя та здоровʼя дитини. 

"Поки що ні, а далі побачимо. Зараз сидимо в Одесі", — додає Світлана. 

Вдруге тікати від війни

Родина Каріни цілком серйозно задумується над переїздом. Вони переселенці з Херсонської області, яким доводиться вдруге тікати від війни. Жінка каже, що перш за все переживає за дітей, які бояться гучних вибухів та сигналів тривоги. 

"Ми взагалі переселенці, але плануємо виїхати з Одеси. Дійсно, зараз в інших містах стало спокійніше. Особливо у центрі стало страшно перебувати з дітьми", — з болем підсумовує Каріна. 

Втеча від війни — як одесити ставляться до частіших ворожих атак - фото 3
Каріна планує переїзд до іншого міста. Фото: Новини.LIVE

Загалом одесити мужньо готові до будь-яких атак, головне — слідкувати за сигналами повітряної тривоги та у разі небезпеки обовʼязково пройти до укриття. В Україні триває війна і потрібно бути зібраними та згуртованими. Лише так вдасться перемогти усі негаразди. 

Одеса
війна
українці
Україна
Одеська область
обстріли
опитування
Новини Одеси
небезпека
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом