Главная Одесса За общественный туалет в Одессе придется платить 10 гривен

За общественный туалет в Одессе придется платить 10 гривен

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 14:06
Цена общественных туалетов в Одессе может вырасти
Туалет в Одессе. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

В Одессе собираются увеличить тарифы на пользование общественными туалетами — стоимость может подняться в 2,5 раза. Вопрос будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета городского совета 12 марта. При этом некоторым жителям предоставят возможность бесплатно пользоваться туалетами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Поднятие цен

В Одессе подготовили проект решения о повышении тарифа на пользование общественными уборными. Документ вынесли на рассмотрение исполнительного комитета городского совета, заседание которого запланировано на 12 марта. Проект предусматривает, что город обратится к Одесской городской военной администрации с предложением установить новую плату — 10 гривен за одно посещение. Услуги предоставляет коммунальное предприятие "Сервисный центр".

Если решение поддержат, тариф вырастет более чем в два раза. Сейчас пользование общественными туалетами стоит 4 гривны. Эту цену установили еще в 2016 году.

Кто может не платить

В то же время в проекте предлагают расширить перечень людей, которые смогут пользоваться туалетами бесплатно. В него планируют включить:

  • людей с инвалидностью;
  • детей с инвалидностью и их родителей или законных представителей;
  • детей до пяти лет;
  • людей с инвалидностью вследствие войны;
  • участников войны и участников боевых действий;
  • семьи погибших военных;
  • семьи умерших ветеранов войны;
  • пострадавших участников Революции Достоинства.

Сейчас бесплатно пользоваться общественными туалетами могут люди с инвалидностью I и II групп и дети до пяти лет.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
