Цена общественных туалетов в Одессе может вырасти

В Одессе собираются увеличить тарифы на пользование общественными туалетами — стоимость может подняться в 2,5 раза. Вопрос будет рассмотрен на заседании исполнительного комитета городского совета 12 марта. При этом некоторым жителям предоставят возможность бесплатно пользоваться туалетами.

Поднятие цен

В Одессе подготовили проект решения о повышении тарифа на пользование общественными уборными. Документ вынесли на рассмотрение исполнительного комитета городского совета, заседание которого запланировано на 12 марта. Проект предусматривает, что город обратится к Одесской городской военной администрации с предложением установить новую плату — 10 гривен за одно посещение. Услуги предоставляет коммунальное предприятие "Сервисный центр".

Если решение поддержат, тариф вырастет более чем в два раза. Сейчас пользование общественными туалетами стоит 4 гривны. Эту цену установили еще в 2016 году.

Кто может не платить

В то же время в проекте предлагают расширить перечень людей, которые смогут пользоваться туалетами бесплатно. В него планируют включить:

людей с инвалидностью;

детей с инвалидностью и их родителей или законных представителей;

детей до пяти лет;

людей с инвалидностью вследствие войны;

участников войны и участников боевых действий;

семьи погибших военных;

семьи умерших ветеранов войны;

пострадавших участников Революции Достоинства.

Сейчас бесплатно пользоваться общественными туалетами могут люди с инвалидностью I и II групп и дети до пяти лет.

