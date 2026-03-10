Ціна громадських туалетів в Одесі може зрости

Туалет в Одесі. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

В Одесі планують підвищити вартість користування громадськими вбиральнями. Тариф може зрости у 2,5 рази. Питання розглянуть на засіданні виконавчого комітету міської ради 12 березня. Водночас частина мешканців зможе користуватися туалетами безкоштовно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Підняття цін

В Одесі підготували проєкт рішення про підвищення тарифу на користування громадськими вбиральнями. Документ винесли на розгляд виконавчого комітету міської ради, засідання якого заплановане на 12 березня. Проєкт передбачає, що місто звернеться до Одеської міської військової адміністрації з пропозицією встановити нову плату — 10 гривень за одне відвідування. Послуги надає комунальне підприємство "Сервісний центр".

Якщо рішення підтримають, тариф зросте більш ніж у два рази. Наразі користування громадськими туалетами коштує 4 гривні. Цю ціну встановили ще у 2016 році.

Хто може не платити

Водночас у проєкті пропонують розширити перелік людей, які зможуть користуватися вбиральнями безкоштовно. До нього планують включити:

людей з інвалідністю;

дітей з інвалідністю та їхніх батьків або законних представників;

дітей до п’яти років;

людей з інвалідністю внаслідок війни;

учасників війни та учасників бойових дій;

родини загиблих військових;

родини померлих ветеранів війни;

постраждалих учасників Революції Гідності.

Наразі безкоштовно користуватися громадськими туалетами можуть люди з інвалідністю I та II груп і діти до п’яти років.

