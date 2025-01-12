В Белгород-Днестровском спасли собаку из трехметровой ямы

Спасатель держит спасенную собаку на руках. Фото: ГСЧС

В Одесской области сотрудники ГСЧС спасли собаку, которая попала в глубокую яму. Благодаря оперативной и слаженной работе спасателей животное не пострадало.

Об этом в воскресенье, 12 января, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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На Одесчине собака упала в яму

По их информации, происшествие произошло вчера днем, в городе Белгород-Днестровск, на улице Виталия Гуляева. Собака породы Джек-рассел-терьер упала в яму глубиной около трех метров. Прохожие, которые заметили напуганное животное, немедленно вызвали спасателей.

Спасение животного

На место прибыли работники ГСЧС, которые быстро организовали операцию по спасению. С помощью специального оборудования спасатели спустились в яму и осторожно подняли собаку на поверхность.

С фотографий с места происшествия видно, что домашний любимец напуган, но не получил никаких травм.

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