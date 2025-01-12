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Упал в глубокую яму — на Одесчине спасли собаку

12 января 2025 10:57
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Белгород-Днестровском спасли собаку из трехметровой ямы
Спасатель держит спасенную собаку на руках. Фото: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области сотрудники ГСЧС спасли собаку, которая попала в глубокую яму. Благодаря оперативной и слаженной работе спасателей животное не пострадало.

Об этом в воскресенье, 12 января, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Яма из которой достали собаку. Фото: ГСЧС

На Одесчине собака упала в яму

По их информации, происшествие произошло вчера днем, в городе Белгород-Днестровск, на улице Виталия Гуляева. Собака породы Джек-рассел-терьер упала в яму глубиной около трех метров. Прохожие, которые заметили напуганное животное, немедленно вызвали спасателей.

Спасение животного

На место прибыли работники ГСЧС, которые быстро организовали операцию по спасению. С помощью специального оборудования спасатели спустились в яму и осторожно подняли собаку на поверхность.

С фотографий с места происшествия видно, что домашний любимец напуган, но не получил никаких травм.

Напомним, возле антарктической станции "Академик Вернадский" родилось около тысячи маленьких пингвинов, академики показали милые кадры. Также мы сообщали, что крокодилы имитируют свою смерть, чтобы заманить людей поближе и напасть.

Одесса животные спасение Одесская область Новости Одессы собака

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