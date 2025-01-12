У Білгород-Дністровському врятували собаку з триметрової ями

Рятувальник тримає врятовану собаку на руках. Фото: ДСНС

В Одеській області співробітники ДСНС врятували собаку, який потрапив у глибоку яму. Завдяки оперативній та злагодженій роботі рятувальників тварина не постраждала.

Про це у неділю, 12 січня, повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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На Одещині пес впав у яму

За їхньою інформацією, подія сталася учора вдень, у місті Білгород-Дністровськ, на вулиці Віталія Гуляєва. Собака породи Джек-рассел-тер'єр впав у яму глибиною близько трьох метрів. Перехожі, які помітили налякану тварину, негайно викликали рятувальників.

Порятунок тварини

На місце прибули працівники ДСНС, які швидко організували операцію з порятунку. За допомогою спеціального обладнання рятувальники спустилися в яму та обережно підняли собаку на поверхню.

Зі світлин з місця події видно, що домашній улюбленець наляканий, але не зазнав жодних травм.

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