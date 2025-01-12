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Впав у глибоку яму — на Одещині врятували собаку

12 січня 2025 10:57
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У Білгород-Дністровському врятували собаку з триметрової ями
Рятувальник тримає врятовану собаку на руках. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одеській області співробітники ДСНС врятували собаку, який потрапив у глибоку яму. Завдяки оперативній та злагодженій роботі рятувальників тварина не постраждала.

Про це у неділю, 12 січня, повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області

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Яма з якої дістали собаку. Фото: ДСНС

На Одещині пес впав у яму

За їхньою інформацією, подія сталася учора вдень, у місті Білгород-Дністровськ, на вулиці Віталія Гуляєва. Собака породи Джек-рассел-тер'єр впав у яму глибиною близько трьох метрів. Перехожі, які помітили налякану тварину, негайно викликали рятувальників.

Порятунок тварини

На місце прибули працівники ДСНС, які швидко організували операцію з порятунку. За допомогою спеціального обладнання рятувальники спустилися в яму та обережно підняли собаку на поверхню.

Зі світлин з місця події видно, що домашній улюбленець наляканий, але не зазнав жодних травм.

Нагадаємо, біля антарктичної станції "Академік Вернадський" народилося близько тисячі маленьких пінгвінів, академіки показали милі кадри. Також ми повідомляли, що крокодили імітують свою смерть, щоб заманити людей ближче і напасти. 

Одеса тварини порятунок Одеська область Новини Одеси собака

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11:36 Вогняне торнадо охопило Лос-Анджелес — відео

11:29 В Одесі відключили водопостачання — коли чекати воду

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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