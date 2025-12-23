Первый чемпионат области по фри-файту прошел в Одессе

Спортсмены во время турнира. Фото: Оксана Шубинок

В Одессе впервые провели Чемпионат области по фри-файту в разделе Submission. Турнир собрал сильных спортсменов и показал высокий уровень подготовки участников. Организаторы отмечают, что Одесская область быстро набирает позиции в этом виде спорта. Мероприятие посвятили 801-му центру специального назначения ВМС Украины.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказали организаторы турнира.

Чемпионат по фри-файту

Впервые в истории региона Одесса приняла областной чемпионат по фри-файту в разделе Submission. На соревнования вышли спортсмены разного возраста и уровня подготовки. Поединки проходили динамично, с акцентом на технику, выдержку и характер. Организаторы убеждены, что результаты турнира свидетельствуют о серьезном потенциале региона. По их словам, уже в 2026 году спортсмены из Одесской области смогут составить достойную конкуренцию областям, которые традиционно считаются лидерами в фри-файте.

Турнир посвятили 801-му центру специального назначения ВМС Украины — как символ поддержки военных и ветеранов.

Поединок между борцами. Фото: Оксана Шубинок

На нем состоялось восемь поединков — два полуфинала и шесть финалов. Схватки были ожесточенными и зрелищными, спортсмены боролись до последних секунд. Особенно отметили участие действующих военнослужащих, которые нашли возможность выйти на ковер и собственным примером показали силу духа и мотивацию для младшего поколения. В чемпионате приняли участие более 100 спортсменов из всей Одесской области — от самых юных участников в возрасте 5–6 лет до юношей и взрослых. Соревнования длились два дня, а в финальный день состоялись решающие поединки, на которых определили победителей турнира. Лучших спортсменов наградили медалями, дипломами, почётными грамотами и денежными призами, а чемпионы также получили специальные памятные награды от организаторов и партнёров.

Участники турнира. Фото: Оксана Шубинок

Помощь военным

Кроме спортивной составляющей, чемпионат имел и социальную цель. Организаторы отмечают, что турнир стал площадкой для привлечения внимания к реабилитационным проектам для раненых военных и ветеранов. После начала полномасштабной войны организация расширила свою деятельность и сосредоточилась на помощи военным, которые проходят восстановление после ранений.

"У нас работает зал реабилитации, где спорт становится частью восстановления после ранений. Все программы будут бесплатными. Также планируем открыть кабинеты врачей и создать небольшой ветеранский хаб для тех, кто будет проходить реабилитацию", — отметил Един Александр, председатель наблюдательного совета ОО "ОКАМИ".

Един Александр, председатель наблюдательного совета ОО "ОКАМИ". Фото: Оксана Шубинок

Во время турнира проходил благотворительный вечер направлен на сбор средств для реализации проекта зала реабилитации для наших военных. Несмотря на тяжелые обстоятельства, часть средств на тренажеры была собрана.

Поединок между участниками. Фото: Оксана Шубинок

Что такое фри-файт

Фри-файт — это украинский вид контактных смешанных единоборств. Он сочетает ударную технику руками и ногами, броски, болевые приемы и борьбу в партере. Именно универсальность и свобода технических действий делают этот вид спорта зрелищным и популярным среди спортсменов.

Совместный кадр участников. Фото: Оксана Шубинок

