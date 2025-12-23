Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Впервые в Одессе — чемпионат по смешанным единоборствам Фри-файт

Впервые в Одессе — чемпионат по смешанным единоборствам Фри-файт

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 17:55
Первый чемпионат области по фри-файту прошел в Одессе
Спортсмены во время турнира. Фото: Оксана Шубинок

В Одессе впервые провели Чемпионат области по фри-файту в разделе Submission. Турнир собрал сильных спортсменов и показал высокий уровень подготовки участников. Организаторы отмечают, что Одесская область быстро набирает позиции в этом виде спорта. Мероприятие посвятили 801-му центру специального назначения ВМС Украины.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказали организаторы турнира.

Реклама
Читайте также:

Чемпионат по фри-файту

Впервые в истории региона Одесса приняла областной чемпионат по фри-файту в разделе Submission. На соревнования вышли спортсмены разного возраста и уровня подготовки. Поединки проходили динамично, с акцентом на технику, выдержку и характер. Организаторы убеждены, что результаты турнира свидетельствуют о серьезном потенциале региона. По их словам, уже в 2026 году спортсмены из Одесской области смогут составить достойную конкуренцию областям, которые традиционно считаются лидерами в фри-файте.

Турнир посвятили 801-му центру специального назначения ВМС Украины — как символ поддержки военных и ветеранов.

В Одесі дебютував турнір фрі-файту
Поединок между борцами. Фото: Оксана Шубинок

На нем состоялось восемь поединков — два полуфинала и шесть финалов. Схватки были ожесточенными и зрелищными, спортсмены боролись до последних секунд. Особенно отметили участие действующих военнослужащих, которые нашли возможность выйти на ковер и собственным примером показали силу духа и мотивацию для младшего поколения. В чемпионате приняли участие более 100 спортсменов из всей Одесской области — от самых юных участников в возрасте 5–6 лет до юношей и взрослых. Соревнования длились два дня, а в финальный день состоялись решающие поединки, на которых определили победителей турнира. Лучших спортсменов наградили медалями, дипломами, почётными грамотами и денежными призами, а чемпионы также получили специальные памятные награды от организаторов и партнёров.

В Одесі дебютував турнір фрі-файту
Участники турнира. Фото: Оксана Шубинок

Помощь военным

Кроме спортивной составляющей, чемпионат имел и социальную цель. Организаторы отмечают, что турнир стал площадкой для привлечения внимания к реабилитационным проектам для раненых военных и ветеранов. После начала полномасштабной войны организация расширила свою деятельность и сосредоточилась на помощи военным, которые проходят восстановление после ранений.

"У нас работает зал реабилитации, где спорт становится частью восстановления после ранений. Все программы будут бесплатными. Также планируем открыть кабинеты врачей и создать небольшой ветеранский хаб для тех, кто будет проходить реабилитацию", — отметил Един Александр, председатель наблюдательного совета ОО "ОКАМИ".

В Одесі дебютував турнір фрі-файту
Един Александр, председатель наблюдательного совета ОО "ОКАМИ". Фото: Оксана Шубинок

Во время турнира проходил благотворительный вечер направлен на сбор средств для реализации проекта зала реабилитации для наших военных. Несмотря на тяжелые обстоятельства, часть средств на тренажеры была собрана.

В Одесі дебютував турнір фрі-файту
Поединок между участниками. Фото: Оксана Шубинок

Что такое фри-файт

Фри-файт — это украинский вид контактных смешанных единоборств. Он сочетает ударную технику руками и ногами, броски, болевые приемы и борьбу в партере. Именно универсальность и свобода технических действий делают этот вид спорта зрелищным и популярным среди спортсменов.

В Одесі дебютував турнір фрі-файту
Совместный кадр участников. Фото: Оксана Шубинок

Напомним, мы сообщали о том, что Швеция может сыграть против Украины без ключевого игрока. Также мы писали, что полузащитник Ярмоленко может закончить карьеру уже в этом сезоне.

Одесса спорт Одесская область ветераны Новости Одессы помощь
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации