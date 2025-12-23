Перший чемпіонат області з фрі-файту пройшов в Одесі

Спортсмени під час турніру. Фото: Оксана Шубінок

В Одесі вперше провели Чемпіонат області з фрі-файту у розділі Submission. Турнір зібрав сильних спортсменів і показав високий рівень підготовки учасників. Організатори зазначають, що Одещина швидко набирає позиції у цьому виді спорту. Захід присвятили 801-му центру спеціального призначення ВМС України.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіли організатори турніру.

Чемпіонат з фрі-файту

Вперше в історії регіону Одеса прийняла обласний чемпіонат із фрі-файту у розділі Submission. На змагання вийшли спортсмени різного віку та рівня підготовки. Поєдинки проходили динамічно, з акцентом на техніку, витримку та характер. Організатори переконані, що результати турніру свідчать про серйозний потенціал регіону. За їхніми словами, вже у 2026 році спортсмени з Одещини зможуть скласти гідну конкуренцію областям, які традиційно вважаються лідерами у фрі-файті.

Турнір присвятили 801-му центру спеціального призначення ВМС України — як символ підтримки військових і ветеранів.

Поєдинок між борцями. Фото: Оксана Шубінок

На ньому відбулося вісім поєдинків — два півфінали та шість фіналів. Сутички були запеклими й видовищними, спортсмени боролися до останніх секунд. Особливо відзначили участь діючих військовослужбовців, які знайшли можливість вийти на килим і власним прикладом показали силу духу та мотивацію для молодшого покоління. У чемпіонаті взяли участь понад 100 спортсменів з усієї Одеської області — від наймолодших учасників віком 5–6 років до юнаків і дорослих. Змагання тривали два дні, а у фінальний день відбулися вирішальні поєдинки, в яких визначили переможців турніру. Найкращих спортсменів нагородили медалями, дипломами, почесними відзнаками та грошовими призами, а чемпіони також отримали спеціальні пам’ятні нагороди від організаторів і партнерів.

Учасники турніру. Фото: Оксана Шубінок

Допомога військовим

Окрім спортивної складової, чемпіонат мав і соціальну мету. Організатори наголошують, що турнір став майданчиком для привернення уваги до реабілітаційних проєктів для поранених військових та ветеранів. Після початку повномасштабної війни організація розширила свою діяльність і зосередилася на допомозі військовим, які проходять відновлення після поранень.

"У нас працює зал реабілітації, де спорт стає частиною відновлення після поранень. Усі програми будуть безкоштовними. Також плануємо відкрити кабінети лікарів і створити невеликий ветеранський хаб для тих, хто проходитиме реабілітацію", — зазначив Єдін Олександр, голова наглядової ради ГО "ОКАМІ".

Єдін Олександр, голова наглядової ради ГО "ОКАМІ". Фото: Оксана Шубінок

Під час турніру проходив благодійний вечір спрямований на збір коштів для реалізації проекту залу реабілітації для наших військових. Попри важкі обставини, частина коштів на тренажери була зібрана.

Поєдинок між учасниками. Фото: Оксана Шубінок

Що таке фрі-файт

Фрі-файт — це український вид контактних змішаних єдиноборств. Він поєднує ударну техніку руками й ногами, кидки, больові прийоми та боротьбу в партері. Саме універсальність і свобода технічних дій роблять цей вид спорту видовищним і популярним серед спортсменів.

Спільний кадр учасників. Фото: Оксана Шубінок

