Коррупция на Одесской таможне и экспорт украинского зерна – нардеп Даниил Гетманцев

Балкер под погрузку украинским зерном. Фото: Одесская таможня

Ситуация с зерновым коридором продолжает оставаться очень сложной. Россия не только блокирует корабли, выходящие из одесских портов, но и заявляет, что срок зернового соглашения истекает в середине мая и продлевать его она не намерена. Какие пути решения проблемы экспорта украинского зерна с учетом того, что некоторые европейские страны запрещают его импорт? А также возможно ли победить коррупцию на Одесской таможне?

Ответы на эти вопросы в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE дал народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

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— Сегодня Россия блокирует зерновое соглашение, все чаще стали заявлять о том, что коммерческим судам после 15 мая будет опасно находиться в акватории Черного моря. По вашему мнению, есть еще какие-то рычаги влияния международного сообщества на РФ?

— Безусловно, рычаги влияния есть: многое зависит от ООН, а также позиции Турции, наших партнеров, западных стран. Я убежден, что сегодня ведется работа со всеми сторонами, которые влияют на работу зернового коридора. Мы и наши партнеры заинтересованы в том, чтобы он функционировал, а у врага другая цель — шантажировать Украину.

Россия делает все, чтобы что-то выторговать для себя в контексте этого зернового коридора. В то же время мы понимаем, что это тот вопрос, который нам нужно решить любым способом, учитывая некоторые решения, принятые европейскими странами по запрету экспорта нашего зерна. Они, в любом случае, остаются мощными потребителями украинской экспортированной сельхозпродукции. Конечно, такое решение для нас болезненно. На сегодняшний день уже разрешен транзит украинского зерна через эти страны, однако актуальным остается вопрос разрешения поставок зерна в Польшу, Венгрию и другие страны ЕС, которые являются потребителями зерна.

Судно под загрузку украинской агропродукцией. Фото: Одесская таможня

— Если зерновой коридор перестанет действовать, а Румыния, Польша, Венгрия, Словакия и Болгария уже запретили экспорт нашего зерна, Украина потеряет достаточно серьезную финансовую подпитку в бюджет. Как решить эту проблему?

— Эта проблема лежит в плоскости переговоров. Если мы говорим о морском коридоре, то это переговоры наших международных партнеров с Россией. А если говорить о наших странах-соседях, запретивших экспорт, то напрямую нужно договариваться с правительствами этих стран. Они со своей стороны должны понимать, что нельзя одновременно поддерживать европейское будущее Украины, ее членство в ЕС и ограничивать экспорт нашей сельхозпродукции в эти страны. Такое ограничение противоречит основному принципу Европейского Союза — свобода движения товаров и услуг, на котором собственно ЕС и базируется. Если ты одной рукой выступаешь за то, чтобы Украина была членом ЕС, другой рукой точно не должен запрещать экспорт в эти страны, даже учитывая какие-то мгновенные интересы своих фермеров, аграриев.

Заполнены трюмы украинским зерном. Фото: Одесская таможня

Бесспорно мы показали в течение 2022 года, что наш экспорт конкурентно способен, что наши товары дешевле, качественнее. Мы это видим по цифрам, в частности, увеличению экспорта сахара, семян, даже вино, направленное на европейские рынки нашло своего потребителя не только там, но и Скандинавии, потому что оно качественное и классное. Мы имеем, что предложить Европе и ее потребителю, и в этом нам не должны препятствовать политические мотивы, эгоизм, который мы видим сегодня со стороны наших соседей.

Судно под погрузку. Фото: Одесская таможня

— Еще одна очень болезненная тема для нашего региона — коррупция на Одесской таможне. Недавно произошел очередной скандал с вывозом так называемого "черного зерна", где фигурировал руководитель таможни. Можно ли победить коррупцию и как это сделать?

— Эту тему подняла наша временная следственная комиссия в Верховной Раде, в состав которой тоже вхожу я. Масштабы этой беды и злоупотреблений мы обнаружили в ходе расследования в Верховной Раде с привлечением всех правоохранителей. По предварительным оценкам от существования схем экспорта "черного зерна" государственный бюджет потерял 5-7 миллиардов гривен. Бесспорно, такие махинации осуществлялись при содействии таможенников. Если в этом контексте мы можем положительно оценить работу Бюро экономической безопасности Центрального аппарата и Государственной налоговой службы, то, к сожалению, по поводу таможни у нас есть негативная оценка.

Чтобы решить эту проблему, рекомендовано руководству таможни изменить полностью всех должностных лиц Одесской таможни, причастных к оформлению "черного зерна". Насколько мне известно, этот процесс уже начался и некоторые должностные лица лишены своих кресел, и это только начало. Понятно, что это длительная работа и сделать ее нельзя за один день, но мы четко сопровождаем этот вопрос и точно доведем его до завершения, чтобы за каждое зернышко, которое было вывезено из Украины за границу, уплачивался налог и соответственно возвращалась валютная выручка.

Загрузка трюмов украинской пшеницей. Фото: Одесская таможня

— Сейчас у многих возникает один вопрос: когда в нашей стране заработают законы и структуры, которые будут бороться с коррупцией на всех уровнях? Сегодня ведь чаще всего громкие дела затягиваются, а некоторые разваливаются прямо в суде?

— Мы должны с вами понимать, что законы не заработают сами по себе, если мы не будем заставлять их работать, а также требовать их соблюдения от всех людей. Это как тренировка мышц: ежедневно нужно выстраивать культуру выполнения законов, утверждать верховенство права, и тогда будет соответствующий результат в нашем обществе.

Кроме того, мы должны понять, что любые проявления коррупции должны быть ликвидированы, а участники нести ответственность. Коррупция — это не только чиновник, который берет взятку, это и тот, кто его дает.

Если говорить о зерне, то это бизнес, трейдеры или аграрии, которые вывозят зерно без уплаты налогов — это тоже коррупция. Если каждый гражданин в обществе будет понимать, что эти люди воруют деньги в армии или непосредственно у каждого из нас и когда мы будем мгновенно реагировать и выражать свое неприятие, когда будем заставлять работать чиновников и правоохранителей, тогда вся система заработает как следует.