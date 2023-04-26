Данило Гетманцев: ексклюзивне інтерв'ю

Балкер під завантаження українським зерном. Фото: Одеська митниця

Ситуація із зерновим коридором продовжує залишатися дуже складною. Росія не тільки блокує кораблі, які виходять з одеських портів, а й заявляє, що термін зернової угоди закінчується в середині травня і продовжувати її вона не має наміру. Які шляхи розв'язання проблеми щодо експорту українського зерна з урахуванням того, що деякі європейські країни забороняють його імпорт? А також, чи можливо перемогти корупцію на Одеській митниці?

Відповіді на ці запитання в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE дав народний депутат України Данило Гетманцев.

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— Сьогодні Росія блокує зернову угоду, дедалі частіше почали заявляти про те, що комерційним судам після 15 травня буде небезпечно перебувати в акваторії Чорного моря. На вашу думку, є ще якісь важелі впливу міжнародної спільноти на РФ?

— Безперечно важелі впливу є: чимало залежить від ООН, а також позиції Туреччини, наших партнерів, західних країн. Я переконаний у тому, що сьогодні ведеться робота з усіма сторонами, які впливають на роботу зернового коридору. Ми та наші партнери зацікавлені у тому, аби він функціонував, а у ворога інша мета — шантажувати Україну.

Наразі Росія робить усе, аби щось виторгувати для себе у контексті цього зернового коридору. Водночас ми розуміємо, що це те питання, яке нам потрібно вирішити у будь-який спосіб, зважаючи на деякі рішення, які прийняли європейські країни щодо заборони експорту нашого збіжжя. Вони у будь-якому випадку залишаються потужними споживачами української експортованої сільгосппродукції. Певна річ, що таке рішення для нас є болючим. На сьогодні вже дозволено транзит українського зерна через ці країни, однак актуальним залишається питання дозволу постачання збіжжя до Польщі, Угорщини та інших країн ЄС, які є споживачами зерна.

Судно під завантаження українською агропродукцією.Фото: Одеська митниця

— Якщо зерновий коридор перестане діяти, а Румунія, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія вже заборонили експорт нашого зерна, Україна втратить досить серйозне фінансове підживлення до бюджету. Як можна розв'язати цю проблему?

— Ця проблема лежить у площині перемовин. Якщо говоримо про морський коридор, то це перемовини наших міжнародних партнерів з Росією. А якщо говорити про наші країни-сусіди, які заборонили експорт, то тут безпосередньо потрібно домовлятися з урядами цих країн. Вони, зі своєї сторони, повинні розуміти, що не можна одночасно підтримувати європейське майбутнє України, її членство в ЄС і обмежувати експорт нашої сільгосппродукції до цих країн. Таке обмеження суперечить основному принципу Європейського Союзу — це свобода руху товарів та послуг, на якому власне ЄС і базується. Якщо ти однією рукою виступаєш за те, щоб Україна була членом ЄС, то іншою рукою точно не повинен забороняти експорт в ці країни, навіть зважаючи на якісь миттєві інтереси своїх фермерів, аграріїв.

Заповнені трюми українським збіжжям. Фото: Одеська митниця

— Безперечно ми показали протягом 2022 року, що наш експорт є конкурентно спроможним, що наші товари є дешевшими, якіснішими. Ми це бачимо по цифрах, зокрема, збільшення експорту цукру, насіння, навіть вино, яке спрямоване на європейські ринки знайшло свого споживача не лише там, але і Скандинавії, бо воно якісне та класне. Ми маємо, що запропонувати Європі та її споживачу і в цьому нам не повинні перешкоджати політичні мотиви, егоїзм, який ми сьогодні бачимо з боку наших сусідів.

Судно під завантаження. Фото: Одеська митниця

— Ще одна дуже болісна тема для нашого регіону — корупція на Одеській митниці. Нещодавно був черговий скандал із вивезенням так званого "чорного зерна", де фігурував керівник митниці. Чи можна перемогти корупцію і як це зробити?

— Цю тему підняла наша тимчасова слідча комісія в Верховній Раді, до складу якої також входжу я. Масштаби цієї біди та зловживань ми виявили під час розслідування у Верховній Раді із залученням всіх правоохоронців. Власне, за попередніми оцінками від існування схем експорту "чорного зерна" державний бюджет втратив 5-7 мільярдів гривень. Безперечно, що такі махінації здійснювалися за сприяння митників. Якщо в цьому контексті ми можемо позитивно оцінити роботу Бюро економічної безпеки Центрального апарату і Державної податкової служби, то, на жаль, щодо митниці у нас є негативна оцінка.

Аби розв'язати цю проблему, рекомендовано керівництву митниці змінити повністю всіх посадових осіб Одеської митниці, які причетні до оформлення "чорного зерна". На скільки мені відомо, цей процес вже розпочався і деякі посадові особи позбавлені своїх крісел і це тільки початок. Певна річ, що це тривала робота і зробити її не можна за один день, але ми чітко супроводжуємо це питання і точно доведемо його до завершення, аби за кожне зернятко, яке було вивезено з України за кордон, сплачувався податок і відповідно повертався валютний виторг.

Завантаження трюмів українською пшеницею. Фото: Одеська митниця

— Зараз у багатьох виникає одне питання: коли у нашій країні почнуть працювати закони та структури, які боротимуться з корупцією на всіх рівнях? Адже сьогодні найчастіше гучні справи затягуються, а деякі розвалюються прямо в суді?

— Ми повинні з вами розуміти, що закони не почнуть працювати самі по собі, якщо ми не будемо змушувати їх працювати, а також вимагати їх дотримання від всіх людей. Це як тренування м'язів: щодня потрібно вибудовувати культуру виконання законів, стверджувати верховенство права і тоді буде відповідний результат у нашому суспільстві.

Крім того, ми повинні зрозуміти, що будь-які прояви корупції повинні бути ліквідовані, а учасники — нести відповідальність. Корупція — це ж не лише чиновник, який бере хабар, це й той, хто його дає.

Якщо говорити про зерно, то це бізнес, трейдери чи аграрії, які вивозять зерно без сплати податків — це також корупція. Якщо кожен громадянин у суспільстві буде розуміти, що ці люди крадуть гроші в армії або безпосередньо у кожного з нас і коли ми будемо миттєво реагувати та виказувати своє несприйняття, коли будемо змушувати працювати чиновників та правоохоронців, тоді вся система запрацює, як слід.