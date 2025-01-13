Свитолина начала выступление на Australian Open с победы, подробности

Одесская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на Australian Open. Фото: Instagram

В австралийском Мельбурне начался первый в этом сезоне турнир по теннису серии Grand Slam — Australian Open. В стартовом круге соревнований одесситка Элина Свитолина победила румынскую спортсменку Сорану Кирстю.

Об этом сообщает Тенисный портал Украины.

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Как прошла встреча

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Элина Свитолина сумела сделать 2 подачи на вылет и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов.

Следующий поединок одесситка проведет против американки Кэролайн Долугайд.

Отметим, что для Элины Свитолиной это уже 99-я победа на турнирах серии Grand Slam и 26-я именно на Australian Open. По этому показателю она уверенно лидирует среди украинских теннисистов.

Напомним, ранее одесская теннисистка назвала свои любимые турниры. Один из них Элина Свитолина считает очень особенным, ведь там она встретила будущего мужа.

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