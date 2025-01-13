Світоліна розпочала виступ на Australian Open з перемоги, подробиці

Одеська тенісистка Еліна Світоліна успішно стартувала на Australian Open. Фото: Instagram

В австралійському Мельбурні розпочався перший у цьому сезоні турнір з тенісу серії Grand Slam — Australian Open. У стартовому колі змагань одеситка Еліна Світоліна перемогла румунську спортсменку Сорану Кирстю.

Про це повідомляє Тенісний портал України.

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Як пройшла зустріч

Матч тривав 1 годину 31 хвилину. Еліна Світоліна зуміла зробити 2 подачі на виліт та реалізувала 3 з 12 брейк-пойнтів.

Наступний двобій одеситка проведе проти американки Керолайн Долугайд.

Зазначимо, що для Еліни Світоліної це вже 99-а перемога на турнірах серії Grand Slam та 26-а саме на Australian Open. За цим показником вона впевнено лідирує серед українських тенісистів.

Нагадаємо, раніше одеська тенісистка назвала про свої улюблені турніри. Один з них Еліна Світоліна вважає дуже особливим, адже там вона зустріла майбутнього чоловіка.

Також ми розповідали, що тенісистка провела Святвечір у незвичному місці.