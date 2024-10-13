Отключение воды в Одессе сегодня, 13 октября: адреса

В кране нет воды. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одессе сегодня, 13 октября, из-за ремонтных работ сотни горожан в Киевском районе будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 18:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

Читайте также:

Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

ул. Семьи Глодан

проспект Князя Ярослава Мудрого

проспект Небесной Сотни

ул. Левитана

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

В Одессе не работают бюветы

Добавим, что в городском совете сообщили о временном закрытии двух бюветных комплексов для проведения капитального ремонта.

На бюветных комплексах, расположенных в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 1, запланирован капитальный ремонт из-за выхода из скважины. В рамках планируемых работ предусмотрено бурение новых. В настоящее время продолжается процесс подготовки к капитальному ремонту. Все работы планируется завершить к концу 2024 года.

Сообщения от горсовета. Фото: скриншот

Напомним, одесситов призывают готовиться к отопительному сезону . Также в Украине ожидают рост тарифов на коммуналку.