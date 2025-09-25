Видео
Главная Одесса Отдых в Одессе — какая будет вода в море сегодня

Отдых в Одессе — какая будет вода в море сегодня

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 05:46
Погодные условия в Одессе 25 сентября: шторм и совет не купаться из-за сильного ветра
Люди отдыхают на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 25 сентября в Одессе и области будет штормить Температура воздуха упадет до +19 °C. Несмотря на это море остается достаточно высоким. Однако из-за ветра советуют сегодня не купаться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается ветреная погода. Синоптики прогнозируют порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха днем поднимется +17...+19 °C, ночью +11...+13 °C. Поэтому горожан и гостей города призывают воздержаться от прогулок к морю.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируют сильные порывы ветра до 15-17 м/с. Температура воздуха будет достигать +15...+20 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Прогноз погоди в Одесі та області
Погода в Одессе и области. Фото: скриншот гидрометцентр

Какая температура морской воды

Несмотря на то, что на календаре конец сентября и в регионе объявили штормовое предупреждение — море до сих пор будет теплым. Его температура будет достигать +19...+20 °C. Поэтому горожане и гости смогут еще насладиться сезоном.

Прогноз погоди в Одесі та області
Уровень пожарной опасности в области. Фото: скриншот гидрометцентр

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

Напомним, мы писали, что синоптик Диденко прогнозирует заморозки. Также мы сообщали о том, где в Украине ожидаются дожди.

Одесса Одесская область Новости Одессы море
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
