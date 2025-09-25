Погодні умови в Одесі 25 вересня: шторм і порада не купатися через сильний вітер

Встигніть відпочити — якою буде вода в морі сьогодні
Сьогодні, 25 вересня в Одесі та області штормитиме.Температура повітря впаде до +19 °C. Попри це море залишається досить високою. Однак через вітер радять сьогодні не купатися.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі очікується вітряна погода. Синоптики прогнозують пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вдень підніметься +17...+19 °C, уночі +11...+13 °C. Тож містян та гостей міста закликають утриматися від прогулянок до моря.
Погода в Одеській області
В області також прогнозують сильні пориви вітру до 15-17 м/с. Температура повітря сягатиме +15...+20 °C. Видимість на автошляхах добра.
Яка температура морської води
Попри те, що на календарі кінець вересня та в регіоні оголосили штормове попередження — море й досі буде теплим. Його температура сягатиме до +19...+20 °C. Тож містяни та гості зможуть ще насолодитися сезоном.
Пожежна небезпека на Одещині
Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.
Нагадаємо, ми писали, що синоптикиня Діденко прогнозує заморозки. Також ми повідомляли про те, де в Україні очікуються дощі.
