Головна Одеса Встигніть відпочити — якою буде вода в морі сьогодні

Встигніть відпочити — якою буде вода в морі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 05:46
Погодні умови в Одесі 25 вересня: шторм і порада не купатися через сильний вітер
Люди відпочивають на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 вересня в Одесі та області штормитиме.Температура повітря впаде до +19 °C. Попри це море залишається досить високою. Однак через вітер радять сьогодні не купатися. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується вітряна погода. Синоптики прогнозують пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вдень підніметься +17...+19 °C, уночі +11...+13 °C. Тож містян та гостей міста закликають утриматися від прогулянок до моря.

Погода в Одеській області

В області також прогнозують сильні пориви вітру до 15-17 м/с. Температура повітря сягатиме +15...+20 °C. Видимість на автошляхах добра.

Прогноз погоди в Одесі та області
Погода в Одесі та області. Фото: скриншот гідрометцентр

Яка температура морської води

Попри те, що на календарі кінець вересня та в регіоні оголосили штормове попередження — море й досі буде теплим. Його температура сягатиме до +19...+20 °C. Тож містяни та гості зможуть ще насолодитися сезоном.

Прогноз погоди в Одесі та області
Рівень пожежної небезпеки в області. Фото: скриншот гідрометцентр

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

Нагадаємо, ми писали, що синоптикиня Діденко прогнозує заморозки. Також ми повідомляли про те, де в Україні очікуються дощі.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
