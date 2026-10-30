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Главная Одесса ВСУ уничтожают российские корабли в Чёрном и Азовском морях

ВСУ уничтожают российские корабли в Чёрном и Азовском морях

Ua ru
30 октября 2026 13:11
В 2026 году ВСУ поразили 1 039 российских катеров и лодок росСМИ
Российский военный корабль. Фото иллюстративное: росСМИ

С начала 2026 года Силы обороны Украины с помощью беспилотников уничтожили или вывели из строя 1 039 российских катеров и лодок. Больше всего целей было поражено в июле — 236. Все случаи подтверждены видеозаписями в боевой системе DELTA и проверены специалистами кластера оборонных инноваций Brave1.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

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Сколько российских судов было поражено

По данным Министерства обороны Украины, в январе Силы обороны поразили 51 российский катер и лодку, в феврале — 35, а в марте — 155. В апреле зафиксировали 92 поражения, в мае — 76, а в июне — 103.

Наиболее результативным стал июль, когда украинские военные уничтожили или вывели из строя 236 российских катеров и лодок. В августе было поражено 118 целей, в сентябре — 106. За период с 1 по 25 октября подтвердили ещё 67 поражений.

Как подтверждают результаты

В Министерстве обороны отметили, что все приведенные результаты имеют видеоподтверждение в боевой системе DELTA. Данные также проверил кластер оборонных инноваций Brave1. Таким образом, с начала года украинские военные подтвердили поражение 1 039 российских катеров и лодок с помощью беспилотников.

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Ситуация на море

Отметим, что российские военные корабли уже более пяти месяцев не выходят из базы в Новороссийске. Несмотря на это, оккупанты продолжают атаковать Украину крылатыми ракетами "Калибр", запуская их непосредственно из гавани. По словам представителя ВМС, ситуация в Чёрном море остаётся относительно стабильной. Российский флот не демонстрирует заметной активности в открытом море, однако угроза ракетных ударов сохраняется.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные пытаются по-новому маскировать свои корабли, изменяя их привычную окраску. На корпусах появляются необычные рисунки, черные участки и контрастные цвета. Такие решения призваны затруднить обнаружение судов, однако эффективность этого способа маскировки вызывает сомнения.

Также Новини.LIVE писали, что украинские военные продолжают разрушать систему, которую Россия использует для навигации и планирования атак в Чёрном море. Поражение ретрансляторов может затруднить работу российских беспилотников. В то же время Украина развивает возможности морских дронов, а Черноморский флот РФ готовится к новым ударам.

Черное море корабль Азовское море флот угроза кораблей
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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