Російський військовий корабель. Фото ілюстративне: росЗМІ

З початку 2026 року Сили оборони України за допомогою безпілотників знищили або вивели з ладу 1 039 російських катерів і човнів. Найбільше цілей уразили в липні — 236. Усі випадки підтвердили відеозаписами в бойовій системі DELTA та перевірили фахівці кластера оборонних інновацій Brave1.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.

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Скільки російських суден уразили

За даними Міністерства оборони України, у січні Сили оборони уразили 51 російський катер і човен, у лютому — 35, а в березні — 155. У квітні зафіксували 92 ураження, у травні — 76, а в червні — 103.

Найрезультативнішим став липень, коли українські військові знищили або вивели з ладу 236 російських катерів і човнів. У серпні уразили 118 цілей, у вересні — 106. За період із 1 до 25 жовтня підтвердили ще 67 уражень.

Як підтверджують результати

У Міністерстві оборони зазначили, що всі наведені результати мають відеопідтвердження в бойовій системі DELTA. Дані також перевірив кластер оборонних інновацій Brave1. Таким чином, від початку року українські військові підтвердили ураження 1 039 російських катерів і човнів за допомогою безпілотників.

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Ситуація в морі

Зазначимо, російські військові кораблі вже понад п'ять місяців не виходять із бази в Новоросійську. Попри це, окупанти продовжують атакувати Україну крилатими ракетами "Калібр", запускаючи їх безпосередньо з гавані. За словами речника ВМС, ситуація в Чорному морі залишається відносно стабільною. Російський флот не демонструє помітної активності у відкритому морі, однак загроза ракетних ударів зберігається.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські військові намагаються по-новому маскувати свої кораблі, змінюючи їхнє звичне забарвлення. На корпусах з’являються незвичні малюнки, чорні ділянки та контрастні кольори. Такі рішення мають ускладнити виявлення суден, однак ефективність цього способу маскування викликає сумніви.

Також Новини.LIVE писали, що українські військові продовжують руйнувати систему, яку Росія використовує для навігації та планування атак у Чорному морі. Ураження ретрансляторів може ускладнити роботу російських безпілотників. Водночас Україна розвиває можливості морських дронів, а Чорноморський флот РФ готується до нових ударів.