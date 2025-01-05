Квартира в Одессе - цена на аренду и покупку в 2025 году

Молодежь возле многоэтажного дома. Фото иллюстративное: freepik

В начале 2025 года цены на недвижимость в Одессе демонстрируют стабильность с незначительными изменениями в зависимости от типа жилья. Аренда подорожала на 14% за полгода, а первичка выросла в цене на 3%. Самые доступные квартиры — в Пересыпском районе.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из портала ЛУН.

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Статистика цен на квартиры в Одессе на первичке. Фото: скриншот

Цены на однокомнатную квартиру в Одессе

Свежие данные о рынке недвижимости Одессы по состоянию на январь 2025 года показывают разные тенденции в зависимости от сегмента. На вторичном рынке средняя цена 1-комнатной квартиры в городе составляет 38 тысяч долларов, при этом самые дорогие варианты в Приморском районе — 47 тысяч 500 долларов, а самые дешевые в Пересыпском — 26 тысяч долларов.

Средняя цена квартиры на вторичке. Фото: скриншот

Цены на двух- и трехкомнатные квартиры в Одессе

Цены на двухкомнатные квартиры стартуют от 38 тысяч долларов в Пересыпском районе и достигают 74 тысяч долларов в Приморском. Больше всего придется потратить на трехкомнатные квартиры, средняя цена которых в Приморском районе составляет 120 тысяч долларов.

Аренда квартиры в Одессе: цена

Страшно, что по данным портала, аренда в городе подорожала на 14% за полгода, и средняя цена за месяц теперь составляет 8 000 грн. Несмотря на это, стабильность в ценах на первичное жилье наблюдается лишь с незначительным ростом — +3% за полгода, до 41 000 грн/м².

Цены на однокомнатные квартиры в Одессе. Фото: скриншот

Цены на двухкомнатные квартиры в Одессе. Фото: скриншот

Цены на трехкомнатные квартиры в Одессе. Фото: скриншот

Напомним мы писали, что из-за сложных времен и войны цены на жилье растут, спрос падает, а платежеспособность уменьшается. Также мы писали, какие цены на недвижимость на Бали в 2025 г.