Квартира в Одесі — ціна на оренду та покупку у 2025 році

Молодь біля багатоповерхового будинку. Фото ілюстративне: freepik

На початку 2025 року ціни на нерухомість в Одесі демонструють стабільність із незначними змінами залежно від типу житла. Оренда подорожчала на 14% за пів року, а первинка зросла в ціні на 3%. Найдоступніші квартири — у Пересипському районі.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з порталу ЛУН.

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Статистика цін на квартири в Одесі на первинці. Фото: скриншот

Ціни на однокімнатну квартиру в Одесі

Свіжі дані про ринок нерухомості Одеси станом на січень 2025 року показують різні тенденції залежно від сегмента. На вторинному ринку середня ціна 1-кімнатної квартири в місті становить 38 тисяч доларів, при цьому найдорожчі варіанти у Приморському районі — 47 тисяч 500 доларів, а найдешевші у Пересипському — 26 тисяч доларів.

Середня ціна квартири на вторинці. Фото: скриншот

Ціни на дво- та трикімнатні квартири в Одесі

Ціни на двокімнатні квартири стартують від 38 тисяч доларів у Пересипському районі та сягають 74 тисяч доларів у Приморському. Найбільше доведеться витратити на трикімнатні квартири, середня ціна яких у Приморському районі становить 120 тисяч доларів.

Оренда квартири в Одесі: ціна

Цікаво, що за даними порталу, оренда у місті подорожчала на 14% за півроку, і середня ціна за місяць тепер становить 8 000 грн. Попри це, стабільність у цінах на первинне житло спостерігається лише з незначним зростанням — +3% за пів року, до 41 000 грн/м².

Ціни на однокімнатні квартири в Одесі. Фото: скриншот

Ціни на двокімнатні квартири в Одесі. Фото: скриншот

Ціни на трикімнатні квартири в Одесі. Фото: скриншот

Нагадаємо ми писали, що через складні часи і війну ціни на житло зростають, попит падає, а платоспроможність зменшується. Також ми писали, які ціни на нерухомість на Балі у 2025.