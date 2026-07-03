Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Второй раз за неделю: СБУ нанесла удар по аэродромам РФ в Крыму

Второй раз за неделю: СБУ нанесла удар по аэродромам РФ в Крыму

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 13:42
СБУ во второй раз за неделю нанесла удар по аэродрому РФ в Крыму
В результате атаки горит важный объект РФ. Иллюстративное фото: российские СМИ

Служба безопасности Украины во второй раз за неделю нанесла удар по российскому военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму, а также атаковала авиабазу "Гвардейское". По предварительным данным, были поражены ангары с боевой авиацией, беспилотниками и авиационным оборудованием. В СБУ сообщили, что в результате операции уничтожено или повреждено не менее семи российских самолетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение СБУ в пятницу, 3 июля.

СБУ во второй раз за неделю нанесла удар по аэродромам РФ в Крыму

В спецслужбе отметили, что удар беспилотниками по военным аэродромам стал частью 40-дневной операции по поражению военных объектов РФ, которую СБУ проводит в соответствии с задачами, поставленными президентом Украины Владимиром Зеленским.

По предварительной информации, на аэродроме "Саки" были поражены семь ангаров, где хранилась российская авиационная техника. В частности, там находились истребители Су-30СМ, Су-30 и фронтовые бомбардировщики Су-24. В СБУ сообщили, что в результате атаки было уничтожено или повреждено не менее семи самолетов.

В спецслужбе подчеркнули, что это уже второй удар по аэродрому "Саки" в течение текущей недели.

Читайте также:

Кроме того, под удар попал военный аэродром "Гвардейское". Там были поражены два ангара, в которых, по данным СБУ, российские войска хранили беспилотники типа "Шахед" и авиационное оборудование.

В СБУ подчеркнули, что аэродромы "Саки" и "Гвардейское" являются одними из ключевых авиационных баз российских оккупационных войск в Крыму. Именно оттуда регулярно вылетает тактическая авиация РФ, которая наносит ракетные и бомбовые удары по территории Украины и обеспечивает действия российской группировки на южном направлении.

В СБУ также заявили, что будут продолжать систематически ослаблять военный потенциал России.

null
Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVEсообщали, что 1 июля 2026 года СБУ нанесла удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму, поразив ангары с российскими истребителями. По данным спецслужбы, беспилотники поразили пять ангаров, а в одном из них, где находился самолет Су-30СМ, после атаки вспыхнул пожар.

Новини.LIVEтакже сообщали, что 28 июня 2026 года Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение железнодорожного моста в районе Ичока во временно оккупированном Крыму. По данным военных, Россия использовала этот мост для переброски личного состава, техники и обеспечения своих войск. Объект является частью ключевой железнодорожной магистрали, которая обеспечивает логистику российской группировки на полуострове и на юге Украины.

СБУ Крым аэродром
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации