Второй раз за неделю: СБУ нанесла удар по аэродромам РФ в Крыму

В результате атаки горит важный объект РФ. Иллюстративное фото: российские СМИ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Служба безопасности Украины во второй раз за неделю нанесла удар по российскому военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму, а также атаковала авиабазу "Гвардейское". По предварительным данным, были поражены ангары с боевой авиацией, беспилотниками и авиационным оборудованием. В СБУ сообщили, что в результате операции уничтожено или повреждено не менее семи российских самолетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение СБУ в пятницу, 3 июля.

СБУ во второй раз за неделю нанесла удар по аэродромам РФ в Крыму

В спецслужбе отметили, что удар беспилотниками по военным аэродромам стал частью 40-дневной операции по поражению военных объектов РФ, которую СБУ проводит в соответствии с задачами, поставленными президентом Украины Владимиром Зеленским.

По предварительной информации, на аэродроме "Саки" были поражены семь ангаров, где хранилась российская авиационная техника. В частности, там находились истребители Су-30СМ, Су-30 и фронтовые бомбардировщики Су-24. В СБУ сообщили, что в результате атаки было уничтожено или повреждено не менее семи самолетов.

В спецслужбе подчеркнули, что это уже второй удар по аэродрому "Саки" в течение текущей недели.

Кроме того, под удар попал военный аэродром "Гвардейское". Там были поражены два ангара, в которых, по данным СБУ, российские войска хранили беспилотники типа "Шахед" и авиационное оборудование.

В СБУ подчеркнули, что аэродромы "Саки" и "Гвардейское" являются одними из ключевых авиационных баз российских оккупационных войск в Крыму. Именно оттуда регулярно вылетает тактическая авиация РФ, которая наносит ракетные и бомбовые удары по территории Украины и обеспечивает действия российской группировки на южном направлении.

В СБУ также заявили, что будут продолжать систематически ослаблять военный потенциал России.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVEсообщали, что 1 июля 2026 года СБУ нанесла удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму, поразив ангары с российскими истребителями. По данным спецслужбы, беспилотники поразили пять ангаров, а в одном из них, где находился самолет Су-30СМ, после атаки вспыхнул пожар.

Новини.LIVEтакже сообщали, что 28 июня 2026 года Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение железнодорожного моста в районе Ичока во временно оккупированном Крыму. По данным военных, Россия использовала этот мост для переброски личного состава, техники и обеспечения своих войск. Объект является частью ключевой железнодорожной магистрали, которая обеспечивает логистику российской группировки на полуострове и на юге Украины.