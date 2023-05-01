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Вечером не помешает зонтик: какой будет погода в Одессе

1 мая 2023 06:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 мая.
Женщина вышла на прогулку после дождя. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Синоптики прогнозируют, что уже утром небо затянется облаками, которые не будут исчезать до конца дня. Большая часть дня в Одессе пройдет без осадков, а к вечеру ожидается дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачная погода продержится весь день. Под вечер будет дождь.
  • Ветер юго-западный, 4-7 м/с, днем 5-9 м/с.
  • Температура ночью 7-11°С, днем 13-16°С.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность — 77%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачная погода продержится весь день. Местами возможен дождь.
  • Ночью и утром местами слабый туман.
  • Ветер западный, 5-8 м/с, днем 6-11 м/с.
  • Температура ночью 6-8°С, днем 10-13°С.
  • На автодорогах области ночью до 1000 м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Синоптики прогнозируют переменную облачность на понедельник, 1 мая. Временами ожидаются дожди. Эксперты сообщают о снеголавинной опасности на западе Украины.

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