Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 мая.

Женщина вышла на прогулку после дождя. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют, что уже утром небо затянется облаками, которые не будут исчезать до конца дня. Большая часть дня в Одессе пройдет без осадков, а к вечеру ожидается дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачная погода продержится весь день. Под вечер будет дождь.

Ветер юго-западный, 4-7 м/с, днем 5-9 м/с.

Температура ночью 7-11°С, днем 13-16°С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 77%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачная погода продержится весь день. Местами возможен дождь.

Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер западный, 5-8 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура ночью 6-8°С, днем 10-13°С.

На автодорогах области ночью до 1000 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Синоптики прогнозируют переменную облачность на понедельник, 1 мая. Временами ожидаются дожди. Эксперты сообщают о снеголавинной опасности на западе Украины.