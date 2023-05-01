Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 травня

Жінка вийшла на прогулянку після дощу. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують, що вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Більша частина дня в Одесі пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Сильна хмарність протримається весь день. Під вечір дощитиме.

Вітер південно-західний, 4-7 м/с, вдень 5-9 м/с.

Температура вночі 7-11°С, вдень 13-16°С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 77%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарна погода протримається весь день. Місцями можливий дощ.

Вночі та вранці місцями слабкий туман.

Вітер західний, 5-8 м/с, вдень 6-11 м/с.

Температура вночі 6-8°С, вдень 10-13°С.

На автошляхах області вночі до 1000 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Синоптики прогнозують мінливу хмарність на понеділок, 1 травня. Подекуди очікуються дощі. Експерти повідомляють про сніголавинну небезпеку на заході України.