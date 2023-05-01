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Ввечері не завадить парасолька: якою буде погода в Одесі сьогодні

1 травня 2023 06:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 травня
Жінка вийшла на прогулянку після дощу. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Синоптики прогнозують, що вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Більша частина дня в Одесі пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Сильна хмарність протримається весь день. Під вечір дощитиме.
  • Вітер південно-західний, 4-7 м/с, вдень 5-9 м/с. 
  • Температура вночі 7-11°С, вдень 13-16°С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 77%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарна погода протримається весь день. Місцями можливий дощ.
  • Вночі та вранці місцями слабкий туман.
  • Вітер західний, 5-8 м/с, вдень 6-11 м/с. 
  • Температура вночі 6-8°С, вдень 10-13°С.
  • На автошляхах області вночі до 1000 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Синоптики прогнозують мінливу хмарність на понеділок, 1 травня. Подекуди очікуються дощі. Експерти повідомляють про сніголавинну небезпеку на заході України.

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