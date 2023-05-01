Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 травня

Ввечері не завадить парасолька: якою буде погода в Одесі сьогодні
1 травня 2023 06:30
Жінка вийшла на прогулянку після дощу. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують, що вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Більша частина дня в Одесі пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Сильна хмарність протримається весь день. Під вечір дощитиме.
- Вітер південно-західний, 4-7 м/с, вдень 5-9 м/с.
- Температура вночі 7-11°С, вдень 13-16°С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 77%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарна погода протримається весь день. Місцями можливий дощ.
- Вночі та вранці місцями слабкий туман.
- Вітер західний, 5-8 м/с, вдень 6-11 м/с.
- Температура вночі 6-8°С, вдень 10-13°С.
- На автошляхах області вночі до 1000 м.
Прогноз погоди в Україні
Синоптики прогнозують мінливу хмарність на понеділок, 1 травня. Подекуди очікуються дощі. Експерти повідомляють про сніголавинну небезпеку на заході України.