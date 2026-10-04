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Главная Одесса Выезд из Одессы в Румынию: какой документ требуют у водителя на границе

Выезд из Одессы в Румынию: какой документ требуют у водителя на границе

Ua ru
4 октября 2026 19:23
На границе с Румынией проверяют технический осмотр: что нужно знать одесситам
Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

Водителям из Одессы, собирающимся в Румынию на собственном автомобиле, перед поездкой следует проверить не только паспорт, водительские права и техпаспорт. На границе румынская сторона требует действующее подтверждение прохождения периодического техосмотра. Документ должен быть действителен на момент въезда в страну.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Пограничную полицию Румынии.

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Что требуют от украинских водителей в Румынии

Румынская пограничная полиция подчеркивает, что автомобили, зарегистрированные в других странах, могут пересекать границу и двигаться по дорогам Румынии только при условии соответствия техническим требованиям. Подтверждением этого является действующий сертификат о прохождении периодического технического осмотра.

Это требование для иностранных автомобилей не ново. Оно предусмотрено румынскими правилами дорожного движения, а Пограничная полиция Румынии напоминает о нем в своих разъяснениях. Румынская сторона объясняет это также положениями Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Движение по дорогам общего пользования автомобилей без действующего периодического технического осмотра или с просроченным техосмотром запрещено.

Почему техосмотр снова стал обязательным

Отметим, что после начала полномасштабной войны Румыния упростила ряд процедур для украинцев, которые выезжали из страны и искали убежища в ЕС. Тогда на отсутствие сертификата не обращали внимания. Однако уже в начале 2025 года это требование вновь ввели, а 31 августа 2026 года Пограничная полиция Румынии обновила разъяснения относительно въезда и передвижения по стране автомобилей с иностранной регистрацией. В нём отдельно указано, что для движения по дорогам Румынии водитель должен иметь подтверждение действующего периодического техосмотра.

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Где в Одесской области можно пересечь границу с Румынией

Непосредственно из Одесской области в Румынию можно попасть через международный пункт пропуска "Орловка — Исакча". Это паромная переправа через Дунай, которая соединяет украинскую Орловку в Измаильском районе с румынским городом Исакча.

Какие документы взять с собой в дорогу

Перед поездкой в Румынию на автомобиле стоит проверить не только документы на машину, но и весь комплект документов, необходимых водителю.

Для пересечения границы необходимо иметь:

  • действительный документ для пересечения государственной границы;
  • водительское удостоверение соответствующей категории;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • государственные номерные знаки установленного образца;
  • действующий страховой полис "Зеленая карта";
  • протокол или сертификат прохождения технического осмотра автомобиля.

Если автомобиль зарегистрирован не на имя водителя, выезжающего за границу, следует также иметь документы, подтверждающие право пользования транспортным средством.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Затоке планируют построить новый совмещенный эстакадный мост для сообщения с Бессарабией. Его предлагают расположить в той части лимана, где отсутствует интенсивное движение крупных судов.

Также Новини.LIVE сообщали, что на украинско-молдавской границе временно меняют организацию контроля, в частности в пункте пропуска Рени — Джурджулешти в Одесской области. С 12 сентября молдавские таможенники и пограничники, работавшие на территории Украины, вернулись на молдавскую сторону из-за угрозы обстрелов.

граница Одесская область Новости Одессы документы техосмотр выезд в Румынию
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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