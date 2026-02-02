Видео
Україна
Видео

Выезд в Молдову из Одессы затруднен — ситуация на дорогах

Выезд в Молдову из Одессы затруднен — ситуация на дорогах

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 14:45
Ухудшение погодных условий вызвали пробки на трассе Одесса-Рени 2 февраля - где образовались очереди
Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 2 февраля на автомобильной дороге Одесса-Рени образовались масштабные пробки, которые существенно затрудняют движение транспортных средств. Главной причиной скопления автомобилей стала сложная погодная ситуация. На некоторых участках образовалась гололедица. Самая тяжелая ситуация наблюдается вблизи таможенного поста на границе с Республикой Молдова. Водителей призывают заранее тщательно планировать маршрут и пользоваться объездными путями, чтобы избежать длительных задержек.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Дорога к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" значительно затруднена. Проблемы с движением наблюдаются на выезде из Одессы, возле Национального природного парка "Нижнеднестровский" и на самом КПП. Время в пути сейчас составляет около 1 часа 17 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Сейчас движение на дороге к паромной переправе в Орловке осуществляется беспрепятственно — транспорт движется свободно, без задержек и пробок. Однако на подъездных путях к транзитному пункту, который ведет в Молдову, наблюдаются серьезные осложнения, из-за чего время в пути может превышать четыре часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" пока проходит без остановок и пробок. Однако на подъездах к КПП "Паланка" образовались большие очереди, из-за которых время ожидания может достигать около 4 часов 30 минут. Существует альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию соседней страны, но путешествие по нему может длиться более 5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, на каких КПП Украины есть очереди. Также мы писали о том, где нельзя парковаться в 2026 году.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
