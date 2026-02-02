Відео
Головна Одеса Виїзд до Молдови з Одеси ускладнений — ситуація на дорогах

Виїзд до Молдови з Одеси ускладнений — ситуація на дорогах

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 14:45
Погіршення погодних умов спричинили затори на трасі Одеса-Рені 2 лютого – де утворились черги
Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 2 лютого на автомобільній дорозі Одеса–Рені утворилися масштабні затори, які суттєво ускладнюють рух транспортних засобів. Головною причиною скупчення автомобілів стала складна погодна ситуація. На деяких ділянках утворилася ожеледиця. Найважча ситуація спостерігається поблизу митного поста на кордоні з Республікою Молдова. Водіїв закликають заздалегідь ретельно планувати маршрут та користуватися об’їзними шляхами, щоб уникнути тривалих затримок.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Дорога до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" значно ускладнена. Проблеми з рухом спостерігаються на виїзді з Одеси, біля Національного природного парку "Нижньодністровський" та на самому КПП. Час у дорозі наразі складає близько 1 години 17 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Наразі рух на дорозі до паромної переправи в Орлівці здійснюється безперешкодно — транспорт рухається вільно, без затримок і заторів. Однак на під’їзних шляхах до транзитного пункту, який веде до Молдови, спостерігаються серйозні ускладнення, через що час у дорозі може перевищувати чотири години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

Рух до пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" наразі проходить без зупинок і заторів. Проте на під’їздах до КПП "Паланка" утворилися великі черги, через які час очікування може досягати близько 4 годин 30 хвилин. Існує альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію сусідньої країни, але подорож за ним може тривати понад 5 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, на яких КПП України є черги. Також ми писали про те, де не можна паркуватися у 2026 році.

Марія Луценко
Автор:
Марія Луценко
