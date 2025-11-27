Пробки на трассе Одесса-Рени 27 ноября: как повлияла атака на пункт пропуска "Орловка"

Авто в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В четверг, 27 ноября, на трассе Одесса-Рени возникли значительные пробки. Движение в направлении молдавской и румынской границ почти полностью остановилось. Водителям рекомендуют учитывать возможные длительные задержки и заблаговременно планировать альтернативные маршруты.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются сильные пробки в нескольких участках. Задержки зафиксированы перед и непосредственно на КПП. Время ожидания на дороге к границе займет почти 1 час 13 минут. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Староказачьего

Движение в направлении КПП "Староказачье" также происходит с задержками. Пробки наблюдаются в районе КПП "Паланка" и сильные задержки на самом КПП "Староказачье" Время в пути займет около 1,5 часа.

Пробки до Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени до сих пор очень медленное перед молдавской границей. Однако после прохождения пункта пропуска дорога почти свободна - проезд осуществляется без очередей и задержек. Общее время путешествия превышает четыре часа. Водителям также рекомендуют альтернативный маршрут, который преимущественно проходит по территории Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

