Пробки на трассе Одесса-Рени 27 ноября: как повлияла атака на пункт пропуска "Орловка"

Выезд в Молдову заблокирован — где пробки на трассе Одесса-Рени
В четверг, 27 ноября, на трассе Одесса-Рени возникли значительные пробки. Движение в направлении молдавской и румынской границ почти полностью остановилось. Водителям рекомендуют учитывать возможные длительные задержки и заблаговременно планировать альтернативные маршруты.
Пробки в Молдову
На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются сильные пробки в нескольких участках. Задержки зафиксированы перед и непосредственно на КПП. Время ожидания на дороге к границе займет почти 1 час 13 минут.
Пробки до Староказачьего
Движение в направлении КПП "Староказачье" также происходит с задержками. Пробки наблюдаются в районе КПП "Паланка" и сильные задержки на самом КПП "Староказачье" Время в пути займет около 1,5 часа.
Пробки на Рени
Движение в направлении Рени до сих пор очень медленное перед молдавской границей. Однако после прохождения пункта пропуска дорога почти свободна - проезд осуществляется без очередей и задержек. Общее время путешествия превышает четыре часа. Водителям также рекомендуют альтернативный маршрут, который преимущественно проходит по территории Молдовы.
