Затори на трасі Одеса–Рені 27 листопада: як вплинула атака на пункт пропуску "Орлівка"

Виїзд до Молдови заблоковано — де затори на трасі Одеса-Рені
У четвер, 27 листопада, на трасі Одеса–Рені виникли значні затори. Рух у напрямку молдовського та румунського кордонів майже повністю зупинився. Водіям рекомендують враховувати можливі тривалі затримки та завчасно планувати альтернативні маршрути.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються сильні затори в кількох ділянках. Затримки зафіксовано перед та безпосередньо на КПП. Час очікування на дорозі до кордону займе майже 1 годину 13 хвилин.
Затори до Старокозачого
Рух у напрямку КПП "Старокозаче" також відбувається із затримками. Затори спостерігаються в районі КПП "Паланка" та сильні затримки на самому КПП "Старокозаче" Час у дорозі займе близько 1,5 години.
Затори на Рені
Рух у напрямку Рені досі дуже повільний перед молдовським кордоном. Однак після проходження пункту пропуску дорога майже вільна — проїзд здійснюється без черг та затримок. Загальний час подорожі перевищує чотири години. Водіям також рекомендують альтернативний маршрут, який переважно проходить територією Молдови.
