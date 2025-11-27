Відео
Україна
Виїзд до Молдови заблоковано — де затори на трасі Одеса-Рені

Виїзд до Молдови заблоковано — де затори на трасі Одеса-Рені

Дата публікації: 27 листопада 2025 15:33
Затори на трасі Одеса–Рені 27 листопада: як вплинула атака на пункт пропуску "Орлівка"
Авто в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У четвер, 27 листопада, на трасі Одеса–Рені виникли значні затори. Рух у напрямку молдовського та румунського кордонів майже повністю зупинився. Водіям рекомендують враховувати можливі тривалі затримки та завчасно планувати альтернативні маршрути.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються сильні затори в кількох ділянках. Затримки зафіксовано перед та безпосередньо на КПП. Час очікування на дорозі до кордону займе майже 1 годину 13 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого

Рух у напрямку КПП "Старокозаче" також відбувається із затримками. Затори спостерігаються в районі КПП "Паланка" та сильні затримки на самому КПП "Старокозаче" Час у дорозі займе близько 1,5 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені досі дуже повільний перед молдовським кордоном. Однак після проходження пункту пропуску дорога майже вільна — проїзд здійснюється без черг та затримок. Загальний час подорожі перевищує чотири години. Водіям також рекомендують альтернативний маршрут, який переважно проходить територією Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли, що ветерани можуть отримати компенсацію за автоцивілку, навіть якщо їхня страховка вже не діє. Також ми писали про те, яким має бути тиск у шинах авто.

Одеса КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
