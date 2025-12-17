Пробки на трассе Одесса-Рени 17 декабря: планируйте поездку заранее

Авто в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

У среду, 17 декабря, на трассе Одесса-Рени образовались большие пробки в направлении молдавской границы. Водителям рекомендуют учитывать возможные задержки и заранее планировать свои поездки, чтобы избежать неудобств.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались сильные пробки. Скопление машин фиксируется на выезде из Одессы, возле села Маяки и на самом КПП "Паланка". Путь до границы займет почти 1,5 часа. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Староказачьего

Движение в сторону КПП "Староказачье" также загружено. Пробки образовались на выезде из областного центра, возле КПП "Паланка" и на самом пункте пропуска "Староказачье" задержек не зафиксировано. Ориентировочное время в пути составляет более полутора часов.

Пробки до Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени вблизи молдавской границы сейчас замедлено. Однако после прохождения транзитной зоны на пункте пропуска "Паланка" дорога становится значительно свободнее, что позволяет двигаться без остановок и задержек. Общее время в пути составляет более 4,5 часов.

Пробки до Рени. Фото: скриншот из Google Maps

