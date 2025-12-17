Затори на трасі Одеса–Рені 17 грудня: плануйте поїздку заздалегідь

Авто в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У середу, 17 грудня, на трасі Одеса–Рені утворилися великі затори у напрямку молдавського кордону. Водіям рекомендують враховувати можливі затримки та заздалегідь планувати свої поїздки, щоб уникнути незручностей.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися сильні затори. Скупчення машин фіксується на виїзді з Одеси, біля села Маяки та на самому КПП "Паланка". Шлях до кордону займе майже 1,5 години. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого

Рух у бік КПП "Старокозаче" також завантажений. Затори утворилися на виїзді з обласного центру, біля КПП "Паланка" та на самому пункті пропуску "Старокозаче" затримок не зафіксовано. Орієнтовний час у дорозі становить понад півтори години.

Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені поблизу молдовського кордону зараз сповільнений. Однак після проходження транзитної зони на пункті пропуску "Паланка" дорога стає значно вільнішою, що дозволяє рухатися без зупинок і затримок. Загальний час у дорозі становить понад 4,5 години.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

