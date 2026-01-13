Видео
Видео

Выезд в Молдову заблокирован — ситуация на трассе Одесса-Рени

Выезд в Молдову заблокирован — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 14:46
Пробки на трассе Одесса-Рени 13 января: очереди на границе с Молдовой
Авто в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Во вторник, 13 января, на автодороге Одесса-Рени снова наблюдаются значительные пробки, самые большие из которых образовались на пограничном участке с Молдовой. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, использовать объездные пути и следить за актуальной информацией о дорожной ситуации.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

На пути к КПП "Паланка" возникли сильные пробки на нескольких участках. В частности на выезде из Одессы, в районе села Маяки и возле Нижнеднестровского парка перед границей. Время в пути будет занимать около 1 часа 20 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение на дороге в Орловку проходит без пробок. Осложнения наблюдаются только на участке, ведущем к транзитному пункту с Молдовой. Поэтому водителям рекомендуется учитывать дополнительное время в пути — поездка может длиться более 4 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" пробок не фиксируется. Однако на пути к границе есть сильные задержки, из-за очереди на КПП "Паланка". Время в пути займет более 4,5 часов. Кроме того, существует альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию другой страны. На эту дорогу водителям придется потратить более 5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, на каких КПП нет очереди сегодня. Также мы писали о том, как производители электроавтомобилей манипулируют с аккумуляторами.

Одесса граница КПП дороги авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
