Пробки на трассе Одесса-Рени 13 января: очереди на границе с Молдовой

Авто в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Во вторник, 13 января, на автодороге Одесса-Рени снова наблюдаются значительные пробки, самые большие из которых образовались на пограничном участке с Молдовой. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут, использовать объездные пути и следить за актуальной информацией о дорожной ситуации.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

На пути к КПП "Паланка" возникли сильные пробки на нескольких участках. В частности на выезде из Одессы, в районе села Маяки и возле Нижнеднестровского парка перед границей. Время в пути будет занимать около 1 часа 20 минут.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение на дороге в Орловку проходит без пробок. Осложнения наблюдаются только на участке, ведущем к транзитному пункту с Молдовой. Поэтому водителям рекомендуется учитывать дополнительное время в пути — поездка может длиться более 4 часов.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" пробок не фиксируется. Однако на пути к границе есть сильные задержки, из-за очереди на КПП "Паланка". Время в пути займет более 4,5 часов. Кроме того, существует альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию другой страны. На эту дорогу водителям придется потратить более 5 часов.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, на каких КПП нет очереди сегодня.