Головна Одеса Виїзд до Молдови заблоковано — ситуація на трасі Одеса-Рені

Виїзд до Молдови заблоковано — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 14:46
Затори на трасі Одеса-Рені 13 січня: черги на кордоні з Молдовою
Авто в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У вівторок, 13 січня, на автодорозі Одеса-Рені знову спостерігаються значні затори, найбільші з яких утворилися на прикордонній ділянці з Молдовою. Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут, використовувати об’їзні шляхи та стежити за актуальною інформацією про дорожню ситуацію.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

На шляху до КПП "Паланка" виникли сильні затори на декількох ділянках. Зокрема на виїзді з Одеси, в районі села Маяки та біля Нижньодністровського парку перед кордоном. Час у дорозі займатиме близко 1 години 20 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Рух на дорозі до Орлівки проходить без заторів. Ускладнення спостерігаються лише на ділянці, що веде до транзитного пункту з Молдовою. Через це водіям рекомендується враховувати додатковий час у дорозі — поїздка може тривати понад 4 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Рені

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" заторів не фіксується. Однак на шляху до кордону є сильні затримки, через чергу на КПП "Паланка". Час у дорозі займе понад 4,5 години. Крім того, існує альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію іншої країни. На цю дорогу водіям доведеться витратити понад 5 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, на яких КПП немає черги сьогодні. Також ми писали про те, як виробники електроавтомобілів маніпулюють з акумуляторами.

Одеса кордон КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
