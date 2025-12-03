Видео
Видео

Главная Одесса Выезд в Молдову затруднен — где пробки на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 15:09
Пробки на трассе Одесса-Рени 3 декабря: движение в направлении Молдовы затруднено
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, в среду, 3 декабря, на трассе Одесса-Рени возникли значительные пробки, которые существенно затруднили движение в сторону молдавской границы. Водителям рекомендуют учитывать возможные длительные задержки и заранее выбирать альтернативные маршруты.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сильных осложнений движения не зафиксировано. Однако большое скопление машин есть на подъезде к КПП "Паланка". Путь к границе займет почти 1 час 15 минут.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Староказачьего

Движение в сторону КПП "Староказачье" также затруднено. Пробки образовались возле КПП "Паланка", а наибольшие задержки наблюдаются непосредственно на КПП "Староказачье". Ориентировочное время в пути составляет около полутора часов.

Пробки до Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

 

Движение в направлении Рени вблизи молдавской границы замедлено. Однако после прохождения транзитного участка на пункте пропуска "Паланка" дорога значительно освобождается, что позволяет проехать без очередей и остановок. Общее время в пути превышает четыре часа. Существует также альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, какие подержанные авто следует избегать при покупке. Также мы писали о том, как правильно выбрать автомобильный огнетушитель и где его держать.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
