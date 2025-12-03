Затори на трасі Одеса–Рені 3 грудня: рух у напрямку Молдови ускладнено

Виїзд до Молдови ускладнений — де затори на трасі Одеса-Рені
Сьогодні, у середу, 3 грудня, на трасі Одеса–Рені виникли значні затори, які суттєво ускладнили рух у бік молдовського кордону. Водіям рекомендують враховувати можливі тривалі затримки та заздалегідь обирати альтернативні маршрути.
Затори до Молдови
На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" сильних ускладнень руху не зафіксовано. Однак велике скупчення машин є на підїзді до КПП "Паланка". Шлях до кордону займе майже 1 годину 15 хвилин.
Затори до Старокозачого
Рух у бік КПП "Старокозаче" також ускладнений. Затори утворилися біля КПП "Паланка", а найбільші затримки спостерігаються безпосередньо на КПП "Старокозаче". Орієнтовний час у дорозі становить близько півтори години.
Затори на Рені
Рух у напрямку Рені поблизу молдовського кордону сповільнений. Однак після проходження транзитної ділянки на пункті пропуску "Паланка" дорога значно звільняється, що дозволяє проїхати без черг і зупинок. Загальний час у дорозі перевищує чотири години. Існує також альтернативний маршрут, який переважно проходить через територію Молдови.
