Затори на трасі Одеса–Рені 3 грудня: рух у напрямку Молдови ускладнено

Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, у середу, 3 грудня, на трасі Одеса–Рені виникли значні затори, які суттєво ускладнили рух у бік молдовського кордону. Водіям рекомендують враховувати можливі тривалі затримки та заздалегідь обирати альтернативні маршрути.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" сильних ускладнень руху не зафіксовано. Однак велике скупчення машин є на підїзді до КПП "Паланка". Шлях до кордону займе майже 1 годину 15 хвилин. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого

Рух у бік КПП "Старокозаче" також ускладнений. Затори утворилися біля КПП "Паланка", а найбільші затримки спостерігаються безпосередньо на КПП "Старокозаче". Орієнтовний час у дорозі становить близько півтори години.

Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені поблизу молдовського кордону сповільнений. Однак після проходження транзитної ділянки на пункті пропуску "Паланка" дорога значно звільняється, що дозволяє проїхати без черг і зупинок. Загальний час у дорозі перевищує чотири години. Існує також альтернативний маршрут, який переважно проходить через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

