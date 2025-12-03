Відео
Головна Одеса Виїзд до Молдови ускладнений — де затори на трасі Одеса-Рені

Виїзд до Молдови ускладнений — де затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 15:09
Затори на трасі Одеса–Рені 3 грудня: рух у напрямку Молдови ускладнено
Автівки в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, у середу, 3 грудня, на трасі Одеса–Рені виникли значні затори, які суттєво ускладнили рух у бік молдовського кордону. Водіям рекомендують враховувати можливі тривалі затримки та заздалегідь обирати альтернативні маршрути.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" сильних ускладнень руху не зафіксовано. Однак велике скупчення машин є на підїзді до КПП "Паланка". Шлях до кордону займе майже 1 годину 15 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого

Рух у бік КПП "Старокозаче" також ускладнений. Затори утворилися біля КПП "Паланка", а найбільші затримки спостерігаються безпосередньо на КПП "Старокозаче". Орієнтовний час у дорозі становить близько півтори години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

 

Рух у напрямку Рені поблизу молдовського кордону сповільнений. Однак після проходження транзитної ділянки на пункті пропуску "Паланка" дорога значно звільняється, що дозволяє проїхати без черг і зупинок. Загальний час у дорозі перевищує чотири години. Існує також альтернативний маршрут, який переважно проходить через територію Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які вживані авто варто уникати при купівлі. Також ми писали про те, як правильно обрати автомобільний вогнегасник та де його тримати.

Одеса кордон КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
